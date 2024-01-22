防台南七股潟湖陸化 減浪柵減緩漂沙

去年颱風重創台南七股區網仔寮汕、也加重七股潟湖淤積，台江國家公園管理處投入2800萬元以生態工法搭建減浪柵等，減緩沙洲遭沖蝕速度，有蚵農說喊話，減緩七股潟湖陸化，能救多少就做多少；環保團體認為，應對可能發生的氣候等變化建立退避機制。市府指出，將委託專家調查此區漂沙行為，對症下藥改善七股潟湖陸化問題。

七股潟湖網仔寮汕及步道平台等相關設施，去年因杜蘇芮颱風來襲受損嚴重，台江國家公園管理處副處長賴建良表示，大量海洋廢棄物已清理完畢，受毀損的步道正修復中，並就地利用廢棄木料、竹木，在步道區搭設長75公尺圍籬，將垃圾阻隔於海灘。另，持續於海灘潮線打設木樁減浪柵，以生態工法減緩沙洲遭沖蝕速度。

七股潟湖關係七股地區漁民生計外，也是台南近海生物繁衍的生態基因庫，對於沿岸區域排水防洪而言更如大型滯洪池，具有相當重要的災害防治功能。台南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安說，和天拚鬥，大自然都是勝利的一方，不過，減緩七股潟湖陸化還是必須做的，能救多少就做多少。

台南社大研究員晁瑞光認為，目前北門潟湖潮退變沙洲、潮漲變水域，七股潟湖早晚也會一樣，光是近期寒流將來襲，預報浪高1.5到2公尺，又加上滿潮，預估海浪會直驅網仔寮汕防風林，面對無法擋的氣候與環境變化，最重要的是，提出因應辦法，建立好的退避機制，若硬要擋是解決不了問題。

水利局長邱忠川說，為守護七股潟湖，改善淤積陸化問題，今年起連2年共編列600萬元，委託專家調查研究此區漂沙行為，進而建立數模及水工模型，提出可行改善辦法，然後向水利署、海洋委員會爭取預算執行。