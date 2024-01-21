全台小辮鴴普查破萬隻 「這一縣市」多達10793隻刷新紀錄

中部平原農耕區是小辮鴴在台灣的主要度冬地，全台逾9成小辮鴴集中在雲林縣，尤其最愛在花生田覓食，被稱為「土豆鳥」，雲林縣野鳥學會推動小辮鴴普查，全國約兩百名愛鳥志工分散各地在田間實地完成調查統計，今天公布全台小辮鴴總數13151隻，雲林縣10793隻最多，為公民科學教育畫下完美句點。

小辮鴴普查由雲林野鳥學會發起，2012年特有生物研究保育中心加入合辦，擴大廣邀全國鳥友參與普查，協助更精準的調查方法、資料分析與活動網站維護，希望能更精確掌握小辮鴴在台度冬族群的訊息。

盡管氣象報告指寒流來襲但並未擊退鳥調熱情，高雄張姓鳥友說，他天未亮就抵雲林，依過去小辮鴴可能出現的路徑和棲地追縱，在1處農田意外發現500多隻，收獲良多。今天下午各地鳥調陸續送進水林鄉黃金蝙蝠館基地，經統計全台共計13151隻小辮鴴，再次刷新紀錄，雲林更突破萬隻，達10793隻，尤其土豆鳥故鄉的元長更高達3千多隻。

有孩童說，一早和家人帶望遠鏡四處找鳥，一發現小辮鴴出現，像抽中大獎般喜悅，一一細數記錄下來。鳥友說，鳥調只是一個總量參數，實際的數量遠比鳥調還多，主要是為掌握今年小辮鴴來台的情況，是很有意義行動，所以參加的人逐年增加。

台灣野鳥保育協會副理事長蔡秋雄說，小辮鴴是冬候鳥，叫聲像貓叫聲，不怕人又不會亂飛，很親民，飛起來顏色有白、黑很漂亮，是很適合觀賞的鳥種，土豆鳥並非愛吃土豆，係因土豆收成季，翻耕蚯蚓相當多，成了覓食天堂而得名。

蔡秋雄說，從小地方可觀察環境變化，鳥數減少代表住的環境就要留意了，俗話說「鳥不生蛋的地方」，即代表棲息地已遭破壞無法繁衍，也藉以提醒大家是否該調整或保護環境，所以普查行動極具保育意義。