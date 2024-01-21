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台南左鎮百年來首辦燈會點亮家鄉 結合竹材展現新魅力

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南左鎮燈會即日起至2月25日在左鎮老街區至蔗埕公園登場。圖／左鎮區公所提供
台南左鎮燈會即日起至2月25日在左鎮老街區至蔗埕公園登場。圖／左鎮區公所提供

左鎮區是台南市人口數第2少的行政區，位處偏遠地區，因人口流失嚴重過往的榮景逐漸不見。左鎮區公所在有限資源及自籌經費下，短短籌備2個多月，首度舉辦燈會，即日起至2月25日在蔗埕公園點亮左鎮，區公所歡迎全國鄉親能共襄盛舉，看見左鎮不一樣的魅力。

此次燈會定調為「月照竹林間‧光影耀堊地」，以左鎮獨特的白堊地形做主題訴求，再結合在地竹子元素自發策展燈區，沒有藝術家加持，全都由在地人發起，展區從老街至蔗埕公園規模「小而美」。

區長余基吉表示，會場共規畫9個展區，包括光輝之流、竹林之心、時歲之輪、流星、竹暉之站、星光點點、不倒翁光道、竹映及青銀共創燈區，每個展區皆有特色，讓人目不暇給。其中不倒翁光道是結合南台科技大學彩繪120顆燈籠點亮走道，並邀請左鎮、光榮國小、左鎮國中及社區童心合憶小學堂，運用燈籠畫出心中左鎮的意象。

余基吉還說，燈會的裝置材料大部分都是當地居民利用在地竹子伐取設置，燈籠都是學校、社區共同彩繪而成，在有限資源及無經費下，可以說是動員社區居民共同來舉辦的燈會。

余基吉表示，燈會期間跨越春節假期，邀請全國的民眾到左鎮白堊土之鄉，感受特殊月世界寂靜地貌，更能到二寮看日出、草山月世界，探訪全台唯一的左鎮化石園區，來趟特別假期。

台南左鎮燈會即日起至2月25日在左鎮老街區至蔗埕公園登場。圖／左鎮區公所提供
台南左鎮燈會即日起至2月25日在左鎮老街區至蔗埕公園登場。圖／左鎮區公所提供
台南左鎮燈會即日起至2月25日在左鎮老街區至蔗埕公園登場。圖／左鎮區公所提供
台南左鎮燈會即日起至2月25日在左鎮老街區至蔗埕公園登場。圖／左鎮區公所提供
台南左鎮燈會即日起至2月25日在左鎮老街區至蔗埕公園登場。圖／左鎮區公所提供
台南左鎮燈會即日起至2月25日在左鎮老街區至蔗埕公園登場。圖／左鎮區公所提供

燈會 月世界 彩繪

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