「2024愛你一世」嘉市集團結婚 47對佳偶互許終身

嘉義市第42屆市民集團結婚今天於「森林之歌」甜蜜舉行，總計有47對新人參加，市長黃敏惠擔任證婚人、市議會議長陳姿妏擔任主婚人，姊妹市新竹市民政處長施淑婷代表新竹市高虹安市長擔任介紹人，今天天氣晴朗、陽光溫暖和煦，現場洋溢著甜蜜溫馨氣氛。

黃敏惠表示，天公做美，晴朗天氣成就美好的祝福，集結各界心意、滿溢祝福，未來的路上相互扶持、彼此尊重，永結同心。「生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望」，祝福新人不只早生貴子，更要「多生貴子」，一生幸福。

新人傅韋達綽號FoodPanda認識來自香港的何倩婷後，成為她專屬的外送員，貼心成功打動倩婷，也在「森林之歌」成功告白，今日回到定情地「森林之歌」結婚，也為2人的故事增添浪漫回憶。

身材高挑的新人蔡政憲與楊淳惠格外亮眼，身高185公分的政憲與168公分的淳惠年紀、性格相仿，連身高也「很速配」，開朗活潑的2人相當合拍，交往3年半後決定步入禮堂。

交往20年的陳文千與黃齡瑩是新人中，交往最久的一對。黃齡瑩表示，陳文千是含蓄、木訥的人，雖然交往20年來從不曾聽他說過「我愛你」，但他總是以行動表達對自己的關心。黃齡瑩因工作長居上海，陳文千則在哈爾濱工作，他總會抓緊時間飛往上海找她，即使平日裡兩人相隔兩地，但總能透過電話、訊息感受到他的陪伴。

市府為每對新人準備乙份驚喜禮物，由新人自行抽出「幸福紅包」，接受市長及貴賓們的祝福。除由樂億皇家渡假酒店提供「行政套房住宿劵1張、蜜月套房住宿劵2張」及新悦花園酒店「龍來包的旅遊福袋（價值1萬4500元）」1份之外，其餘的新人皆獲得市長致贈的電影票，為新人留下美好的回憶。