快訊

113學測國文／混合題形式改變！部定選文幾乎全入題 試題與解答看過來

坦言沒忍住「超派鐵拳」！超哥交保後道歉 這句狠嗆Toyz：時間倒回還是會揍他

印度羽賽／直落2拍下陳雨菲 戴資穎勇奪本季首冠

「2024愛你一世」嘉市集團結婚 47對佳偶互許終身

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市第42屆市民集團結婚，上午於「森林之歌」甜蜜舉行，總計有47對新人參加。圖／嘉義市政府提供
嘉義市第42屆市民集團結婚，上午於「森林之歌」甜蜜舉行，總計有47對新人參加。圖／嘉義市政府提供

嘉義市第42屆市民集團結婚今天於「森林之歌」甜蜜舉行，總計有47對新人參加，市長黃敏惠擔任證婚人、市議會議長陳姿妏擔任主婚人，姊妹市新竹市民政處長施淑婷代表新竹市高虹安市長擔任介紹人，今天天氣晴朗、陽光溫暖和煦，現場洋溢著甜蜜溫馨氣氛。

黃敏惠表示，天公做美，晴朗天氣成就美好的祝福，集結各界心意、滿溢祝福，未來的路上相互扶持、彼此尊重，永結同心。「生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望」，祝福新人不只早生貴子，更要「多生貴子」，一生幸福。

新人傅韋達綽號FoodPanda認識來自香港的何倩婷後，成為她專屬的外送員，貼心成功打動倩婷，也在「森林之歌」成功告白，今日回到定情地「森林之歌」結婚，也為2人的故事增添浪漫回憶。

身材高挑的新人蔡政憲與楊淳惠格外亮眼，身高185公分的政憲與168公分的淳惠年紀、性格相仿，連身高也「很速配」，開朗活潑的2人相當合拍，交往3年半後決定步入禮堂。

交往20年的陳文千與黃齡瑩是新人中，交往最久的一對。黃齡瑩表示，陳文千是含蓄、木訥的人，雖然交往20年來從不曾聽他說過「我愛你」，但他總是以行動表達對自己的關心。黃齡瑩因工作長居上海，陳文千則在哈爾濱工作，他總會抓緊時間飛往上海找她，即使平日裡兩人相隔兩地，但總能透過電話、訊息感受到他的陪伴。

市府為每對新人準備乙份驚喜禮物，由新人自行抽出「幸福紅包」，接受市長及貴賓們的祝福。除由樂億皇家渡假酒店提供「行政套房住宿劵1張、蜜月套房住宿劵2張」及新悦花園酒店「龍來包的旅遊福袋（價值1萬4500元）」1份之外，其餘的新人皆獲得市長致贈的電影票，為新人留下美好的回憶。

另有緣粉（代表緣份深厚）、春仔花（新娘花，代表吉祥）及紅棗、花生、桂圓、瓜子（代表早生貴子）等吉祥物的「幸福福袋」。嘉義郵局製作精美的「個人化郵票」及致贈「高級青花磁碗盤組」。

身材高挑的新人蔡政憲與楊淳惠。圖／嘉義市政府提供
身材高挑的新人蔡政憲與楊淳惠。圖／嘉義市政府提供
來自香港的新娘何倩婷與新郎傅韋達。圖／嘉義市政府提供
來自香港的新娘何倩婷與新郎傅韋達。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左四）送上好禮祝賀新人。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左四）送上好禮祝賀新人。圖／嘉義市政府提供
今天嘉義天氣晴朗、陽光溫暖和煦，現場洋溢著甜蜜溫馨。圖／嘉義市政府提供
今天嘉義天氣晴朗、陽光溫暖和煦，現場洋溢著甜蜜溫馨。圖／嘉義市政府提供
交往20年的陳文千與黃齡瑩。圖／嘉義市政府提供
交往20年的陳文千與黃齡瑩。圖／嘉義市政府提供

新人 集團結婚 黃敏惠

延伸閱讀

主持新任警局長典禮 黃敏惠曝：收到緊張簡訊、電話

嘉義市立委開票結果／國民黨張秀華宣布敗選 盼對手實踐承諾與市長建設地方

黃敏惠帶母親投票 呼籲民主選舉票票等值、只有信任才有新幸福

5項婦女好孕幼兒健康新政 黃敏惠勉適婚年輕人結婚生育

相關新聞

台南左鎮百年來首辦燈會點亮家鄉 結合竹材展現新魅力

左鎮區是台南市人口數第2少的行政區，位處偏遠地區，因人口流失嚴重過往的榮景逐漸不見。左鎮區公所在有限資源及自籌經費下，短...

台南綉溪安平大飯店開幕 以安平古堡為意象

台南再增一飯店，位於安平的「綉溪安平」飯店今天開幕，市長黃偉哲表示，新飯店設置除為來台南的旅人提供一個放鬆休憩的落腳處，...

青農堅持理念自然栽培 蜜棗王甜度18度以上

每年12月至隔年3月為蜜棗產季，許多饕客都會到各產地尋覓好棗。台南市楠西區台3線旁的安心棗園所種植的台農9號「新蜜王」，...

太保市課徵工地臨時稅遭拒 市長揪民眾投票爆口角衝突

嘉義縣太保市是嘉義縣唯一人口正成長的鄉鎮市，近年受嘉義科學園區帶動，預售屋建案增加，太保市公所去年課徵工地臨時稅遭代表會...

嘉市中正商圈特色地磚刨鋪AC 6叉路口明起封路

嘉義市中正路商圈原設計以連鎖地磚供商業區及人行徒步區使用，因車輛長期輾壓造成破損，磚塊碰撞噪音，傳摔倒、機車犁田、夜晚擾...

寒假和阿公阿嬤玩什麼 南巿開辦有趣又新鮮的青銀共學

台南市社會局為強化「青銀福利」願景，今年適逢松柏學苑創立40周年，特別自1月24日起規畫6場世代共融的創意講座，包含樂齡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。