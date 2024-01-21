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青農堅持理念不用農藥 蜜棗王甜度18度以上

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
安心棗園所種植的台農9號「新蜜王」甜度超過18度以上，許多老饕都會提前預訂。記者李文德／攝影
安心棗園所種植的台農9號「新蜜王」甜度超過18度以上，許多老饕都會提前預訂。記者李文德／攝影

每年12月至隔年3月為蜜棗產季，許多饕客都會到各產地尋覓好棗。台南市楠西區台3線旁的安心棗園所種植的台農9號「新蜜王」，甜度上看超過18度。第二代園主林一夫表示，雖然此品種表面有特殊花紋，外觀看起來不太美觀但甜度爆表，是許多喜歡吃棗的饕客點名指定的水果，供不應求。

安心果園目前由31歲第二代園主林一夫與爸爸林成發合作經由，原化學碩士畢業的他，有感於出去工作可能發展有限，再因喜歡挑戰的個性，5年前返鄉後便學以致用，對於施肥管理、用藥安全相當講究，加上父親「不使用農藥」的理念，1.2公頃果園都以網室防護，不用除草劑，以自然方式管理種植。

果園內除了一般常見的台農13號雪麗外，更種11號珍蜜及9號新蜜王，其中新蜜王甜度爆表上看18度以上。林一夫表示，台農9號清脆爽口，但成熟時果皮會帶有特殊花紋，一般人都會認為是瑕疵品所以望之卻步。「我雖醜但我甜度爆表」林一夫強調是因為果實在生長過程中，不斷生長、修復過程中而產生的花紋，也因外觀不太美觀，所以也鮮少農家種植，更是內行饕客點名指定要吃的品種，供不應求。有台南市東區民眾慕名而來，首次到產地採買。邊吃邊讚「好甜好好吃！口感扎實不會鬆鬆的」。

除了蜜棗甜度爆表，安心果園也在2021年時通過產銷履歷認證，今年更趁勝追擊一舉通過去年農糧署推動的加強版產銷履歷認證（TGAP PLUS），成為全台首家獲得此認證的蜜棗園。林一夫表示，要通過此認證需要通過更多項的條件，除了要注重生態保護、運用科技自動化管理，更要配合環境減碳達成2050淨零碳排的目標。

31歲返鄉青農林一夫(左)與父親林成發(右)，堅持不使用除草劑、農藥，以自然方式看管棗園。記者李文德／攝影
31歲返鄉青農林一夫(左)與父親林成發(右)，堅持不使用除草劑、農藥，以自然方式看管棗園。記者李文德／攝影
棗園堅持不使用除草劑、農藥，以自然方式看管。記者李文德／攝影
棗園堅持不使用除草劑、農藥，以自然方式看管。記者李文德／攝影

產銷履歷 台南 農糧署

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