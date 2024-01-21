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太保市課徵工地臨時稅遭拒 市長揪民眾投票爆口角衝突

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣太保市課徵工地臨時稅爭議，民眾氣憤高舉椅子拍擊。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市課徵工地臨時稅爭議，民眾氣憤高舉椅子拍擊。記者黃于凡／攝影

嘉義縣太保市是嘉義縣唯一人口正成長的鄉鎮市，近年受嘉義科學園區帶動，預售屋建案增加，太保市公所去年課徵工地臨時稅遭代表會否決，認為公所財政無負債不應再課稅，市長鄭淑分今天舉辦市政宣導，由民眾投票決定繼續課徵工地臨時稅，下周將提代表會覆議。

鄭淑分今天舉辦市政宣導活動，號召近千人參加，投票表決將繼續課徵工地臨時稅，市民代表林淑勉發言認為不應繼續課徵工地臨時稅，遭台下民眾質疑「圖利建商」，東勢社區發展協會理事長徐靜媱上前理論，爆發推擠衝突，還有男子高舉塑膠椅敲擊表達不滿情緒。

鄭淑分說，太保市建築工地臨時稅2016年開始徵收，每年平均收入約800萬元，未來大型建案陸續完成後，年收入預估超過1000萬元，工地臨時稅專款專用，用於太保市道路維護、排水系統及路燈修護工程，收支執行皆需受預算法規限制，也會納入年度預算。

市民代表林淑勉說，常在電視上聽到「此路是我開，此樹是我栽，若要從此過，留下買路財。」這種說法可謂是土匪，公所2016年起課徵的工地臨時稅，且每2年由代表會審查一次，並非常態性稅金，現在公所財政無負債，應停止課徵工地臨時稅。

鄭淑分表示，去年11月代表會審議，林淑勉、冠汝濃、龔宗勇、許秀燕、蔡覲聰投票刪除稅收，蔡聰敏、吳宏哲、朱聰麟、葉千田、周玉岸投票應保留原稅收，最後經主席葉俊男裁決，決議刪除徵收工地臨時稅；去年12月再次覆議結果相同，下周將再提覆議。

葉俊男指出，接獲多位民眾陳情，工地臨時稅皆轉嫁至消費者身上，加重民眾在太保市購屋成本，建築成本高漲之際，建商不可能幫消費者吸收，工地臨時稅是因市庫財政困難，故制定自治條例2015年開始實施，既然是臨時稅，實施8年之久應該停止徵收。

太保市公所表示，太保市是縣治所在地，公所無審發建築執照和使用執照權利，建案完成後帶動周圍發展，道路、水溝及路燈等都需公所維護，加重公所財政負擔，且未來還需再為急速增加的人口，增設共融公園、立體停車場、藝文中心等大型公共設施。

嘉義縣太保市課徵工地臨時稅爭議，市民代表林淑勉今天代表發言，主張不應再課徵工地臨時稅。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市課徵工地臨時稅爭議，市民代表林淑勉今天代表發言，主張不應再課徵工地臨時稅。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市課徵工地臨時稅爭議，市長鄭淑分今天號召近千名民眾參加市政宣導，投票表決要繼續課徵工地臨時稅。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市課徵工地臨時稅爭議，市長鄭淑分今天號召近千名民眾參加市政宣導，投票表決要繼續課徵工地臨時稅。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市課徵工地臨時稅爭議，東勢社區發展協會理事長徐靜媱（左）今天與市民代表林淑勉（右）爆發推擠衝突。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市課徵工地臨時稅爭議，東勢社區發展協會理事長徐靜媱（左）今天與市民代表林淑勉（右）爆發推擠衝突。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市課徵工地臨時稅爭議，市長鄭淑分今天號召近千名民眾參加市政宣導，投票表決要繼續課徵工地臨時稅。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市課徵工地臨時稅爭議，市長鄭淑分今天號召近千名民眾參加市政宣導，投票表決要繼續課徵工地臨時稅。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市前市長黃榮利（右二）今天主張應繼續課徵工地臨時稅。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市前市長黃榮利（右二）今天主張應繼續課徵工地臨時稅。記者黃于凡／攝影

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