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嘉市中正商圈特色地磚刨鋪AC 6叉路口明起封路

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市中正路商圈原設計以連鎖地磚供商業區及人行徒步區使用，因車輛長期輾壓造成破損。記者李宗祐／攝影
嘉義市中正路商圈原設計以連鎖地磚供商業區及人行徒步區使用，因車輛長期輾壓造成破損。記者李宗祐／攝影

嘉義市中正路商圈原設計以連鎖地磚供商業區及人行徒步區使用，因車輛長期輾壓造成破損，磚塊碰撞噪音，傳摔倒、機車犁田、夜晚擾亂睡眠，有民眾陳情議員刨除改鋪柏油路面，但商家認為是特色商圈要保留，經協商後取得共識，將6叉路口地磚刨除改鋪柏油路面，保留部分路段；明天起採夜間施工進場2天刨鋪完畢，市府工務處提醒市民提早改道。

中正路是嘉義市特色道路，也是地區交通樞紐，20多年前鋪設頗具特色的磚式道路，但長久經車子擠壓造成路面損害，多年來市府工務處補修磚路，有些還是以水泥補丁，逐漸失去原有風貌。去年議員郭定緯接獲居民陳情因路面不平摔倒、機車騎士犁田等，對用路人相當不友善，且汽機車經過時擠壓碰撞發出磚塊碰撞聲，在深夜更是擾人清夢，希望能重整甚至刨除改鋪柏油路面。

不過，附近商家認為這條磚道具有歷史、商圈特色，磚道是需要市府加強維修保留風貌地方特色，反對刨除鋪柏油路面。

經過市府與居民協調取得共識，先將中正路商圈光華路、興中街、中正路6叉路口地磚路面刨除改鋪AC路面，將於明天起進場刨鋪改善路面，預計2天內刨鋪完畢。

市府工務處表示，考量中正路商圈交通流量大，為避免交通衝擊，將採夜間道路封閉施工，時間為晚上8點至隔天早上8點，呼籲封路管制期間，通行施工區域者請改由「文化路」、「公明路」、「成仁街」、「光彩街」等替代道路通行，提醒市民行經該路段時應遵循現場交維佈設導引、義交人員交通指揮或依替代路線指示牌面行駛，並減速慢行以維行車安全。

市議員郭定緯說，協調期間仍有不少店家希望保留，但基於安全、噪音考量，對於大家有共識的這6叉路口先刨除改鋪AC。

嘉義市中正路商圈6叉路口地磚刨除改鋪柏油路面，明天起採夜間施工，市府工務處提醒市民提早改道。圖／嘉義市政府提供
嘉義市中正路商圈6叉路口地磚刨除改鋪柏油路面，明天起採夜間施工，市府工務處提醒市民提早改道。圖／嘉義市政府提供
嘉義市中正路商圈6叉路口地磚刨除改鋪柏油路面，明天起採夜間施工，市府工務處提醒市民提早改道。記者李宗祐／攝影
嘉義市中正路商圈6叉路口地磚刨除改鋪柏油路面，明天起採夜間施工，市府工務處提醒市民提早改道。記者李宗祐／攝影
嘉義市中正路商圈原設計以連鎖地磚供商業區及人行徒步區使用，因車輛長期輾壓造成破損，磚塊碰撞噪音，頻傳摔倒、機車犁田、夜晚擾亂睡眠。記者李宗祐／攝影
嘉義市中正路商圈原設計以連鎖地磚供商業區及人行徒步區使用，因車輛長期輾壓造成破損，磚塊碰撞噪音，頻傳摔倒、機車犁田、夜晚擾亂睡眠。記者李宗祐／攝影
中正路商圈是嘉義市特色道路，但長久經車子擠壓造成路面損害，多年來補修磚路，逐漸失去原有風貌。記者李宗祐／攝影
中正路商圈是嘉義市特色道路，但長久經車子擠壓造成路面損害，多年來補修磚路，逐漸失去原有風貌。記者李宗祐／攝影

柏油路 議員 嘉義

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