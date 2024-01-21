好運「龍」總來 台南麻豆贈春聯揮毫夯省荷包

春節近，台南市麻豆區公所今上午在麻豆文化館辦理免費贈春聯活動，邀請多名書法名家現場揮毫，吸引不少鄉親一早來排隊，民眾表示，除手寫春聯更具年味，還能省荷包，好運「龍」總來。

這項「除舊佈新－龍轉乾坤，迎新年」活動，邀請書法家陳春良、謝永田及楊進雄現場揮毫，多款春聯供民眾免費索取。館內也有圖書館閱讀推廣攤位活動及「指尖傳新情，夢幻舞彩心－社區、兒少&新住民粉彩藝術聯展」展覽作品，館外結合國家清潔周資源回收兌換活動、麻豆商圈特色產品攤位，防災、登革熱防疫宣導，現場熱鬧滾滾。

「看到春聯揮毫，就知道要過年了。」幾乎每年都來排隊來領春聯的王先生說，自家習慣張貼手寫的春聯，且麻豆公所春聯揮毫在紙張選擇等細節累積口碑，看到書法名家們熱騰騰的現寫春聯出爐更添年味，尤其當前物價飛漲，免費春聯更能省荷包，民眾更有感。