快訊

113學測英文／選舉時事入題！作文生活化年輕人有感 試題與解答一次看

私校減少安置爭議設內規？ 最後輸家恐還是教師

三星AI手機問世如何保護用戶隱私權？ 解析6大AI功能

好運「龍」總來 台南麻豆贈春聯揮毫夯省荷包

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
年關近，台南市麻豆區公所上午辦贈春聯活動，邀請書法名家現場揮毫。圖／麻豆區公所提供
年關近，台南市麻豆區公所上午辦贈春聯活動，邀請書法名家現場揮毫。圖／麻豆區公所提供

春節近，台南市麻豆區公所今上午在麻豆文化館辦理免費贈春聯活動，邀請多名書法名家現場揮毫，吸引不少鄉親一早來排隊，民眾表示，除手寫春聯更具年味，還能省荷包，好運「龍」總來。

這項「除舊佈新－龍轉乾坤，迎新年」活動，邀請書法家陳春良、謝永田及楊進雄現場揮毫，多款春聯供民眾免費索取。館內也有圖書館閱讀推廣攤位活動及「指尖傳新情，夢幻舞彩心－社區、兒少&新住民粉彩藝術聯展」展覽作品，館外結合國家清潔周資源回收兌換活動、麻豆商圈特色產品攤位，防災、登革熱防疫宣導，現場熱鬧滾滾。

「看到春聯揮毫，就知道要過年了。」幾乎每年都來排隊來領春聯的王先生說，自家習慣張貼手寫的春聯，且麻豆公所春聯揮毫在紙張選擇等細節累積口碑，看到書法名家們熱騰騰的現寫春聯出爐更添年味，尤其當前物價飛漲，免費春聯更能省荷包，民眾更有感。

麻豆區長柳世雄說，適逢「台南400」，活動也融入概念，整合麻豆豐富人文、藝術及在地產業資源，預祝鄉親們龍年過好年。

館外結合國家清潔周資源回收兌換及防災宣導活動，會場年味濃。圖／麻豆區公所提供
館外結合國家清潔周資源回收兌換及防災宣導活動，會場年味濃。圖／麻豆區公所提供
年關近，台南市麻豆區公所上午辦贈春聯活動，邀請書法名家現場揮毫。圖／麻豆區公所提供
年關近，台南市麻豆區公所上午辦贈春聯活動，邀請書法名家現場揮毫。圖／麻豆區公所提供

春聯 台南

延伸閱讀

故宮雙院連假不打烊！春節活動即日起熱鬧延燒到2月14日

新北深澳鐵道自行車光雕換裝 加碼贈春聯迎龍年

竹北市賀歲春聯亮相 21日新社市場、竹北遠百快閃發送

美女書法家揮毫 桃園「龍來桃喜」春聯即起開放索取

相關新聞

台首大退場 轉型台南第3處市政中心

台灣首府大學退場後，由台南市政府接手規畫為「大曾文願景園區」，繼永華、民治後成為台南市第3處市政中心，規畫環保、體育、社...

寒假和阿公阿嬤玩什麼 南巿開辦有趣又新鮮的青銀共學

台南市社會局為強化「青銀福利」願景，今年適逢松柏學苑創立40周年，特別自1月24日起規畫6場世代共融的創意講座，包含樂齡...

佛光山南台別院捐贈公益吉祥米7千包 人間善良無所不在

佛光山南台別院秉持「以慈善福利社會」的宗旨，並響應聯合國永續發展目標，以及迎接台南400，今天舉辦「蔬出愛．你跑步．我捐...

好運「龍」總來 台南麻豆贈春聯揮毫夯省荷包

春節近，台南市麻豆區公所今上午在麻豆文化館辦理免費贈春聯活動，邀請多名書法名家現場揮毫，吸引不少鄉親一早來排隊，民眾表示...

高麗菜盛產 民代購贈共餐加菜

近期氣候穩定，南部高麗菜產量大爆發，價格低迷，菜農賠本採收，為幫助高麗菜農行銷，台南市立委林俊憲、市議員蔡筱薇攜手台南市...

虎尾產業園區開發 雲林縣府：可望2027完成

雲林高鐵特定區目前有虎尾高鐵運動園區、國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心，以及台大虎尾醫院等大型公共建設，由於範圍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。