張泰山新書講座雲林場爆滿 文觀處邀進一步合作計畫曝光

中華職棒多項打擊紀錄保持者、「森林王子」張泰山日前出版新書《HOME RUN：森林王子張泰山 O～EO》，今天下午在雲林縣文化觀光處舉辦簽名會及講座，現場湧入許多大小球迷，他一如既往的幽默言論不時逗樂台下觀眾，互動宛如許久未見的老朋友般親切。

張泰山27年前在高雄立德棒球場對戰統一獅隊，揮出生涯首轟，開啟往後20年屢屢締造紀錄的職棒生涯，成為中華職棒頂尖的全壘打高手。「我很幸運，也很努力」他說，無論前方的路多麼崎嶇，在家人、恩師、隊友與球迷陪伴下，自己從未放棄過。

張泰山新書由本人口述、妻子吳靜宜與運動心理諮詢師洞心時刻共同撰寫，文觀處長陳璧君說，這本書出版一個月就達6刷成為暢銷書，今天邀請他現身雲林分享全壘打的棒球人生、如何面對高峰和低谷，特別是怎麼養成強韌的心性。

張泰山說，新書是自傳，是人生「五局中場」的整理回顧，他透過新書回顧自己的人生，有機會再次觸摸、安撫曾經的痛與遺憾，書名用HOME RUN除是連結全壘打，也代表所有故事都是從家出發，再回到家的棒球路。

一度感性的氛圍，突然被張泰山的幽默畫破，他的樂觀與正面思考，正是走出不一樣未來的關鍵；會後他與觀眾互動，大方開放提問並送出12顆簽名球。

有球迷好奇，他在上場打擊時心裡想些什麼？張泰山回應「不要被三振」很實際的答案令大家笑開懷。

張泰山現任味全龍一軍打擊教練，而味全龍二軍的訓練基地就在斗六棒球場，這裡對張泰山來說是再熟悉不過，文觀處透露，目前正與他洽談擔任雲林新年度觀光大使，從棒球運動視野、發現不一樣的旅遊體驗。

斗六市鎮西國小、莿桐鄉饒平國小等校都有成立青少年棒球隊，今天許多教師、教練把握機會帶領學童及球隊聆聽張泰山的演講，也當面邀約他至學校作客，指導、陪伴孩子練球順道欣賞全台十大花海之一的美景，他也大方回應沒問題，與雲林再結下新緣分。