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張泰山新書講座雲林場爆滿 文觀處邀進一步合作計畫曝光

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
中華職棒多項打擊紀錄保持者、「森林王子」張泰山日前出版新書《HOME RUN：森林王子張泰山 O～EO》，今天下午在雲林縣文化觀光處舉辦簽名會及講座。記者陳苡葳／攝影
中華職棒多項打擊紀錄保持者、「森林王子」張泰山日前出版新書《HOME RUN：森林王子張泰山 O～EO》，今天下午在雲林縣文化觀光處舉辦簽名會及講座。記者陳苡葳／攝影

中華職棒多項打擊紀錄保持者、「森林王子」張泰山日前出版新書《HOME RUN：森林王子張泰山 O～EO》，今天下午在雲林縣文化觀光處舉辦簽名會及講座，現場湧入許多大小球迷，他一如既往的幽默言論不時逗樂台下觀眾，互動宛如許久未見的老朋友般親切。

張泰山27年前在高雄立德棒球場對戰統一獅隊，揮出生涯首轟，開啟往後20年屢屢締造紀錄的職棒生涯，成為中華職棒頂尖的全壘打高手。「我很幸運，也很努力」他說，無論前方的路多麼崎嶇，在家人、恩師、隊友與球迷陪伴下，自己從未放棄過。

張泰山新書由本人口述、妻子吳靜宜與運動心理諮詢師洞心時刻共同撰寫，文觀處長陳璧君說，這本書出版一個月就達6刷成為暢銷書，今天邀請他現身雲林分享全壘打的棒球人生、如何面對高峰和低谷，特別是怎麼養成強韌的心性。

張泰山說，新書是自傳，是人生「五局中場」的整理回顧，他透過新書回顧自己的人生，有機會再次觸摸、安撫曾經的痛與遺憾，書名用HOME RUN除是連結全壘打，也代表所有故事都是從家出發，再回到家的棒球路。

一度感性的氛圍，突然被張泰山的幽默畫破，他的樂觀與正面思考，正是走出不一樣未來的關鍵；會後他與觀眾互動，大方開放提問並送出12顆簽名球。

有球迷好奇，他在上場打擊時心裡想些什麼？張泰山回應「不要被三振」很實際的答案令大家笑開懷。

張泰山現任味全龍一軍打擊教練，而味全龍二軍的訓練基地就在斗六棒球場，這裡對張泰山來說是再熟悉不過，文觀處透露，目前正與他洽談擔任雲林新年度觀光大使，從棒球運動視野、發現不一樣的旅遊體驗。

斗六市鎮西國小、莿桐鄉饒平國小等校都有成立青少年棒球隊，今天許多教師、教練把握機會帶領學童及球隊聆聽張泰山的演講，也當面邀約他至學校作客，指導、陪伴孩子練球順道欣賞全台十大花海之一的美景，他也大方回應沒問題，與雲林再結下新緣分。

中華職棒傳奇球星張泰山今天下午在雲林縣文化觀光處舉辦新書講座，館內座無虛席，觀眾會後爭相請他在新書或球衣上簽名。記者陳苡葳／攝影
中華職棒傳奇球星張泰山今天下午在雲林縣文化觀光處舉辦新書講座，館內座無虛席，觀眾會後爭相請他在新書或球衣上簽名。記者陳苡葳／攝影

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