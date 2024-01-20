台南海安商圈「綠能咖啡站」亮相 體驗淨零科技

台南市中西區海安觀光商圈今天在海安路封街舉辦「台南400」首場民間市集活動，「E-CUBE綠能咖啡站」同時亮相，展現最新淨零科技體驗。

海安觀光商圈今天舉辦「台南400」首場民間市集活動，連續2天在海安路封街，找來近100家甜食品牌設攤；商圈更首度和沙崙智慧綠能科學城合作，設置「E-CUBE綠能咖啡站」。

「E-CUBE綠能咖啡站」由工業技術研究院綠能所和鼎硯工程實業共同開發，以太陽能發電與儲能系統、供電機械手臂與咖啡機，提供遊客最新淨零科技體驗，實現「淨零綠生活」理念，讓綠能實際應用在日常生活。

台南市政府經濟發展局發布新聞稿指出，沙崙智慧綠能科學城是南部淨零科技研發重鎮，涵蓋最新氫能、儲能等科技；「E-CUBE綠能咖啡站」由太陽能獨立供電，不影響商圈民生用電，兼顧節能減碳與淨零推廣。

經發局表示，這套產品結合太陽光電和儲能技術，有助於減少對化石燃料的依賴，還提供綠色永續能源解決方案；可移動綠電供電設備和無人化機器手臂創新應用，未來可能發揮重要作用，例如戶外活動、基礎公共設施維護，或危難時刻提供備用電力來源。

海安觀光商圈人員說，中央公布「淨零綠生活」概念，必須透過日常活動付諸實踐，海安商圈是全國第1個將市集活動結合綠能咖啡站的團體，在台南400年之際，結合美食文化與淨零科技，建立商圈發展新指標。

鼎硯工程實業表示，1座綠能咖啡站可透過太陽光儲系統，最高儲存20kWh電力，透過產品開發，以協助公私營單位落實淨零碳排，創造更多元發電方式，減少民生用電負擔，也降低用電尖峰時段壓力。