黃偉哲北上行銷台南蜜棗 分享「非常厲害」好吃的祕密

台南為全國蜜棗第三大產地，每年過年前為盛產時期，市長黃偉哲今天下午現身台北市遠東百貨信義A13台南蜜棗快閃市集，趁著年節前，帶著有「台灣青蘋果」美譽的蜜棗北上與民眾分享，並精心準備「棗」幸福花束送給太太劉育菁，別出心裁又浪漫，為凜冽的冬日增添幸福氛圍。

楠西青農林一夫帶領市長黃偉哲製作清爽無負擔的「棗」午餐，分送現場朋友品嘗，黃偉哲並代表市府與遠東百貨公司共同捐贈一批台南蜜棗給家扶基金會台北家扶中心，讓大小朋友都能品嘗蜜棗清脆香甜的好滋味。

黃偉哲表示，台南是水果之都，從夏天的鳳梨、芒果，秋天的文旦、椪柑、洋香瓜，到冬天的蜜棗，都非常厲害，本著好東西和好朋友分享的心情，趁著年節前帶著蜜棗和大家分享。

農業局指出，每年12月至３月是台南蜜棗產期，富含大量維生素C、B1、B2以及鉀、鈣、鎂等礦物質，香甜清脆好吃，皮薄又多汁，不僅適合當飯後水果，也相當適合過年送禮。

南化區農會總幹事溫進添表示，南化地處山區，早晚溫差大、水資源充足，栽培出的蜜棗果形大、皮薄多汁、又脆又甜，特別是種植品種多樣化，有早生的「台農13號雪麗」、晚熟的「高雄11號珍蜜」，以及傳統的中葉、帝王，每顆都重4兩以上，品質優良，有淺山小蘋果之美稱。

楠西區安心棗園青農林一夫則帶來獨特品種「新蜜王」，特殊蜜香與18度以上的超高甜度，成熟時的果皮還帶有特殊花紋，為生長過程中的裂紋癒合而產生，其栽培環境與肥培管理難度高，故鮮少有農家栽植。

黃偉哲還推薦，台南還有許多非常優質的農特產品，適逢今年是台南建城400年，特別推出「台南400福箱」，結合台南五寶：東山桂圓、白河蓮藕粉、善化胡麻油、安平椪餅及鹽水意麵，均為最具府城特色的伴手禮，歡迎大家把握機會入手，過年送好禮。