快閃高鐵台南站！慈濟小學生演出送春聯 旅客大讚：濃厚正能量

台南市慈濟小學小朋友合唱團、弦樂團今天在高鐵台南站大廳快閃演出，響應「藝起來高鐵」活動，展現悠揚弦樂和美妙歌聲、贈送旅客賀年春聯，提前獻上新年祝福。

黃鼎雯、莊名媛老師指導的弦樂團演奏莫扎特k525名曲、阿拉丁電影主題曲"A Whole New World"。合唱團廖祝琳老師指揮，吳怡恩老師伴奏，演唱了鄧雨賢的作品「望春風」、「送你這對翅膀」，搭配小提琴演奏。合唱團、弦樂團還聯合表演「廟會以及賀新年」，讓現場充滿歡樂新春氛圍，為高鐵站注入活力。

台南慈小校長姚智化表示，感謝高鐵台南站提供演出機會與表演空間，讓同學走出校園，藉表演與旅客們互動，提升自信，學習如何應對。農曆春節前演出來拜年，傳遞「淨化人心、祥和社會、天下無災」的祈願。

旅客也紛紛對小朋友的表現表示讚賞。旅客陳小姐說，這群小朋友真是太棒了，音樂表演充滿活力，「讓我感受到濃厚的正能量」。 旅客張先生則笑說，這麼有才華又願意推動環保的小朋友，真的讓人感到希望和幸福。

高鐵台南站站長高誌隆表示，高鐵公司希望透過推動「藝起來高鐵」活動，讓旅客在旅程中途經高鐵車站，也能獲得音樂、舞蹈或展演等藝文活動的療癒感受，創造更加美好的旅程體驗。