聽新聞
test
0:00 / 0:00
快閃高鐵台南站！慈濟小學生演出送春聯 旅客大讚：濃厚正能量
台南市慈濟小學小朋友合唱團、弦樂團今天在高鐵台南站大廳快閃演出，響應「藝起來高鐵」活動，展現悠揚弦樂和美妙歌聲、贈送旅客賀年春聯，提前獻上新年祝福。
黃鼎雯、莊名媛老師指導的弦樂團演奏莫扎特k525名曲、阿拉丁電影主題曲"A Whole New World"。合唱團廖祝琳老師指揮，吳怡恩老師伴奏，演唱了鄧雨賢的作品「望春風」、「送你這對翅膀」，搭配小提琴演奏。合唱團、弦樂團還聯合表演「廟會以及賀新年」，讓現場充滿歡樂新春氛圍，為高鐵站注入活力。
台南慈小校長姚智化表示，感謝高鐵台南站提供演出機會與表演空間，讓同學走出校園，藉表演與旅客們互動，提升自信，學習如何應對。農曆春節前演出來拜年，傳遞「淨化人心、祥和社會、天下無災」的祈願。
旅客也紛紛對小朋友的表現表示讚賞。旅客陳小姐說，這群小朋友真是太棒了，音樂表演充滿活力，「讓我感受到濃厚的正能量」。 旅客張先生則笑說，這麼有才華又願意推動環保的小朋友，真的讓人感到希望和幸福。
高鐵台南站站長高誌隆表示，高鐵公司希望透過推動「藝起來高鐵」活動，讓旅客在旅程中途經高鐵車站，也能獲得音樂、舞蹈或展演等藝文活動的療癒感受，創造更加美好的旅程體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言