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第一屆國際玩具博覽會登場 170國際品牌全台玩具迷齊聚

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台灣第一屆國際玩具博覽會登場，大批民眾爭相搶購限量設計玩具。記者周宗禎／攝影
台灣第一屆國際玩具博覽會登場，大批民眾爭相搶購限量設計玩具。記者周宗禎／攝影

第一屆國際玩具博覽會下午在大台南會展中心開幕，一連兩天邀請台、港、中、日、澳、韓、泰、馬等地國際玩具品牌與殖民設計師參展。有玩具迷為了買到知名設計師限量玩具，前天晚上就來排隊，場內部分攤位排隊人龍100多公尺，非常熱鬧。市府經發局主秘王俊博表示，看到現場「人滿為患」，可見這首次在台南舉辦的活動非常成功。

博覽會主理人陳吉祥表示，這場博覽會Designer Toy Tainan現場有超過100個攤位、展出170個國際玩具品牌，並舉辦設計師玩具國際講座及玩具手雕、塗裝、瓦楞紙藝3大體驗活動，帶給喜愛玩具的粉絲一場精彩的國際級玩具盛會。

陳吉祥說，參展品牌包括HEADLOCKSTUDIO、HOW2WORK、 BigBoysToys、Unbox Industries、Cookie Dog、Paradise Toy、Lucky Day Craft、第九刻鐘馬戲團、這一塊幾扣、黑眼圈工作室等國內外知名玩具品牌。許多是首度來台南參展，直呼台南粉絲實在太熱情讓他們受寵若驚。

主辦單位UTOYIA潮玩藝星球表示，為打造最國際又最在地的玩具展，特別媒合玩具設計師與台南在地老店克林台包、莉莉水果店、甲子園茶行、舊來發餅舖、百年傳承香舖、木雕劍獅工作室，推出6款限定聯名玩具作品，結合傳統產業與現代潮流，開創全新的設計師玩具作品。

主辦單位表示，因為南部少有大型國際玩具展會活動，身為台南在地玩具品牌，希望藉舉辦國際玩具博覽會，活絡南部玩具市場與環境，吸引更多設計師來南部參展，為南部所有喜愛玩具的粉絲朋友創造更多與玩具接觸的機會。活動訊息可上UTOYIA潮玩藝星球IG查詢

台灣第一屆國際玩具博覽會登場，大批民眾爭相搶購限量設計玩具。記者周宗禎／攝影
台灣第一屆國際玩具博覽會登場，大批民眾爭相搶購限量設計玩具。記者周宗禎／攝影
台灣第一屆國際玩具博覽會登場，車廠展出與國際設計師聯名車種。記者周宗禎／攝影
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台灣第一屆國際玩具博覽會登場，大批民眾爭相搶購限量設計玩具。記者周宗禎／攝影
台灣第一屆國際玩具博覽會登場，大批民眾爭相搶購限量設計玩具。記者周宗禎／攝影
台灣第一屆國際玩具博覽會登場，國外設計師到場展出作品。記者周宗禎／攝影
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台灣第一屆國際玩具博覽會登場，大批民眾爭相搶購限量設計玩具。記者周宗禎／攝影
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