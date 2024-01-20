聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南東區德財宮與議員曾之婕、聖恩關懷協會辦歲末送暖
台南市東區德財宮聯合議員曾之婕、台南市聖恩關懷協會舉辦舉行「歲末送暖、感恩相伴」活動，捐贈年節禮金及物資給東區低收戶、邊緣戶及獨居老人，讓他們在歲末寒冬感受社會的陪伴和關懷。
德財宮管理委員會表示，109年在台南市東區建宮，主祀天官武財神，天官文財神，王府千歲。建宮時宮主王承熙發願要走訪所有奉祀財神的廟宇，第一任主委邱明吉、第二任任委陳柏榕鼎力相助，去年3月完成這項壯舉。
管委會指出，成立後組織更健全，委員及地方人士捐助，去年春節前舉辦「樂齡饗宴寒冬送暖餐會」，邀請德財宮周遭14個里的低收入戶長輩在關帝殿一起辦桌用餐，並致贈日常用品，在寒冬中送上溫暖心意。
今年德財宮第三任主委劉華榮與管委會邀請議員曾之婕、台南市聖恩關懷協會聯合舉辦，並由東區自強里、東門里、仁和里、莊敬里、中西里、後甲里社區發展協會等各里里長協助，在過年前再次捐贈低收戶、邊緣戶、及獨居老人，每戶捐贈全聯禮券伍佰元，香腸禮盒一盒，白米等禮金及民生物資，希望能陪伴弱勢家庭過個好年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言