台南東區德財宮與議員曾之婕、聖恩關懷協會辦歲末送暖

台南市東區德財宮聯合議員曾之婕、台南市聖恩關懷協會舉辦舉行「歲末送暖、感恩相伴」活動，捐贈年節禮金及物資給東區低收戶、邊緣戶及獨居老人，讓他們在歲末寒冬感受社會的陪伴和關懷。

德財宮管理委員會表示，109年在台南市東區建宮，主祀天官武財神，天官文財神，王府千歲。建宮時宮主王承熙發願要走訪所有奉祀財神的廟宇，第一任主委邱明吉、第二任任委陳柏榕鼎力相助，去年3月完成這項壯舉。

管委會指出，成立後組織更健全，委員及地方人士捐助，去年春節前舉辦「樂齡饗宴寒冬送暖餐會」，邀請德財宮周遭14個里的低收入戶長輩在關帝殿一起辦桌用餐，並致贈日常用品，在寒冬中送上溫暖心意。