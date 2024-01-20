南科集團結婚66對新人創新高 來賓鼓勵「多生」救少子化
南科園區去年1到10月營業額超過1兆2174億元，再創歷史新高也超車竹科，成為全台導體產業龍頭，南科帶動周邊聚落發展，從配合園區周年慶、連辦20年的集團婚禮也可嗅出端倪，從每年平均約20對左右，近3年都超過50組報名，今年66對新人也創下紀錄，一開放報名就額滿，
要參加南科集團婚禮，至少得滿足夫妻其中一人在南科園區服務的條件，一開始報名的伴侶不多，隨著廠商進駐投產、員工人數逐年增加，警消、學校單位進駐，符合條件的越來越多，4年前南科管理局又祭出報名送iPhone的「利多」，從2021年的21對，到前年50對、去年60對到今年的66對，與南科產值一樣都是大幅成長。
南科管理局局長蘇振綱說，目前南科已經是全台最先進的半導體聚落，在既有台南園區的架構下，目前還有嘉義、南科三期、橋頭、楠梓、屏東5處園區的公共工程、廠商進駐都已啟動，教育層面也同步進行，包括南科實中增班，屏科實中、嘉科實中及高科實中的招生與籌備都會陸續進行。
有了成家立業的條件，就希望南科新貴們能「增產報國」，包括蘇振綱及台南市長黃偉哲，上台致賀詞時都祝福新人不只要「早生」、更要「多生」，擔負起搶救少子化的重責大任。
66對新人中不只有在台積電、艾斯摩爾等高科技產業服務的員工，還有南科保警隊、南科實中服務的公職人員，有人身穿正式禮服，有人走古風，也有人隨性穿搭，相當符合科技人的自由風格，現場還有金曲歌王許富凱獻唱，歌手戴曉君、嘻哈詩人阿跨面接力演出，氣氛熱烈。
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