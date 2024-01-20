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雲林虎尾產業園區開發案露曙光 外漂科技人才有機會返鄉工作

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府計畫開發虎尾產業園區，由於地理位置具交通優勢，縣府昨舉辦可行性規畫報告土地勘選會議及公聽會時，有多家相關產業廠商派員到場探詢。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府計畫開發虎尾產業園區，由於地理位置具交通優勢，縣府昨舉辦可行性規畫報告土地勘選會議及公聽會時，有多家相關產業廠商派員到場探詢。圖／雲林縣政府提供

雲林高鐵特定區目前有虎尾高鐵運動園區、國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心，及台大虎尾醫院等大型公共建設投入，由於範圍內還包括行政區域、各級學校及公園預定地等，未來發展備受外界矚目；縣府預計開發虎尾產業園區，昨在基地辦理公聽會，吸引十多家廠商探詢，建設處今天表示，可望2027年開發完成，並引進積體電路、光電和生物科技等產業，打造中部科技聚落新亮點。

縣長張麗善表示，矽品精密前年在中部科學園區虎尾園區設廠，投入半導體先進製程，有利雲林發展半導體先進製程等上下游產業，然而該園區土地核配率已達98.27%，現況幾近飽和，無法再有廠商進駐或擴建廠。

建設處長李俊興指出，縣府在中科虎尾園區南側300公尺處規畫虎尾產業園區，與既有的中科虎尾園區形成產業聚落，加上該範圍內正在開發中的高鐵特定區有多項大型公共建設，生活機能趨於完善，兩者相互帶動影響，有助吸引旗艦廠商進駐。

縣府昨日舉辦虎尾產業園區可行性規畫報告土地勘選會議及公聽會，多家相關產業派員到場與會；李俊興表示，目前基地現況為台糖公司種植甘蔗用途，後續規畫29.75公頃土地面積作為產業園區，引進積體電路、光電及生物科技等相關上下游產業。

李俊興說，該區距離雲林高鐵站5分鐘、國道1號虎尾交流道15分鐘，聯外交通便捷，全案依產業創新條例報編產業園區、非都市土地開發審議作業規範取得開發許可，最快下月辦理環境影響評估公開會議徵求意見，力拚今年底前完成產業園區核定設置，園區整體公共工程則於2027年完工及設廠，推估帶動約3200名就業人口，年產值約900億元。

雲林縣政府擇定在高鐵特定區範圍內開發虎尾產業園區，預定基地現況為台糖公司種植甘蔗。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府擇定在高鐵特定區範圍內開發虎尾產業園區，預定基地現況為台糖公司種植甘蔗。圖／雲林縣政府提供

高鐵 雲林 半導體 張麗善

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