雲林虎尾產業園區開發案露曙光 外漂科技人才有機會返鄉工作

雲林高鐵特定區目前有虎尾高鐵運動園區、國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心，及台大虎尾醫院等大型公共建設投入，由於範圍內還包括行政區域、各級學校及公園預定地等，未來發展備受外界矚目；縣府預計開發虎尾產業園區，昨在基地辦理公聽會，吸引十多家廠商探詢，建設處今天表示，可望2027年開發完成，並引進積體電路、光電和生物科技等產業，打造中部科技聚落新亮點。

縣長張麗善表示，矽品精密前年在中部科學園區虎尾園區設廠，投入半導體先進製程，有利雲林發展半導體先進製程等上下游產業，然而該園區土地核配率已達98.27%，現況幾近飽和，無法再有廠商進駐或擴建廠。

建設處長李俊興指出，縣府在中科虎尾園區南側300公尺處規畫虎尾產業園區，與既有的中科虎尾園區形成產業聚落，加上該範圍內正在開發中的高鐵特定區有多項大型公共建設，生活機能趨於完善，兩者相互帶動影響，有助吸引旗艦廠商進駐。

縣府昨日舉辦虎尾產業園區可行性規畫報告土地勘選會議及公聽會，多家相關產業派員到場與會；李俊興表示，目前基地現況為台糖公司種植甘蔗用途，後續規畫29.75公頃土地面積作為產業園區，引進積體電路、光電及生物科技等相關上下游產業。