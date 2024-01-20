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台南仁德清寧太子宮宋江陣傳承40載 今發表文史紀錄繪本

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南仁德清寧太子宮宋江陣傳承40載，今天發表文史紀錄繪本。記者周宗禎／攝影
台南仁德清寧太子宮宋江陣傳承40載，今天發表文史紀錄繪本。記者周宗禎／攝影

台南市仁德清寧太子宮成立宋江陣40多年，永福國小老師張淑賢收集廟方宋江陣相關文史紀錄，先完成「清寧太子宮宋江陣文史紀錄」、再請仁德國小與歸仁地區學生彩繪，今天在廟前廣場舉辦「藝陣薪傳圖文並茂」繪本新書發表會。1400多本廟方分送相關廟宇及仁德各國中小學、台南市各圖書館。

區公所人文課表示，這次與廟方合作記錄保存清寧太子宮宋江陣藝陣文化，110年邀請長期在投入文史紀錄保存的張淑賢編撰「清寧太子宮宋江陣文史紀錄」並請戴文峰教授及陳奮雄老師指導，歷經艱難後終於付梓。去年為讓小朋友從小認識傳統藝陣文化，再以清寧太子宮宋江陣為創作主軸，出版「呃!我們是宋江跤」繪本介紹宋江陣之美。清寧太子宮宋江陣靈魂人物、前總教練鄭福利里長也到場獻上祝福。

區長黃素美表示，公所與清寧太子宮的緣分起於109年的審議式預算「藝起想想•仁德共好」社區營造，清寧太子宮以藝陣文化傳承的提案「傳」，在當年公民票選贏得第2名，不但在公所的活動邀請清寧太子宮宋江陣來開幕展演，更合辦「宋江仁德 由你起藝」研習營，打破性別參與，共同以傳承文化為目標，成為社造一大亮點。

她說，因深深感受到廟方傳承藝陣文化的決心，並有感於文化傳承不能靠單方面的努力，決定和廟方攜手合作，邀請張淑賢老師來編撰相關書籍。

清寧太子宮主委楊豐旭表示，仁德清寧太子宮有與眾不同的文化素質，宋江陣在總幹事吳進旺用心規畫及總教練吳性賢帶領、獲得大眾肯定。為使宋江陣資料完整保存，廟方多年來以影像及書籍創作記載藝陣之美，為清寧太子宮寫歷史、為宋江陣留足跡。新書發表不只是介紹清寧太子宮宋江陣，更希望能擾動地方，讓固有傳統受到重視並流傳。

總幹事吳進旺說，104年主委楊豐旭主張宋江陣不謝館並自行承擔不足的訓練費用，自此宋江陣年年組訓傳承任務。在教練團吳性賢等協助下，定調清寧太子宮宋江陣以文化表演傳承為主，不走商業路線而是活絡地方信眾情感。

他說，108年區公所爭取文化局補助「藝陣深耕補助計畫」，向下紮根培養新秀延續薪傳，現在陣中有父子檔、母子檔、父女檔、兄弟檔，是少見的社區型親子宋江陣。

台南仁德清寧太子宮宋江陣傳承40載。記者周宗禎／攝影
台南仁德清寧太子宮宋江陣傳承40載。記者周宗禎／攝影
台南仁德清寧太子宮宋江陣傳承40載，邀請在地學童參與文史紀錄繪本。記者周宗禎／攝影
台南仁德清寧太子宮宋江陣傳承40載，邀請在地學童參與文史紀錄繪本。記者周宗禎／攝影
台南仁德清寧太子宮宋江陣傳承40載，今天發表文史紀錄繪本。記者周宗禎／攝影
台南仁德清寧太子宮宋江陣傳承40載，今天發表文史紀錄繪本。記者周宗禎／攝影
台南仁德清寧太子宮宋江陣傳承40載，今天發表文史紀錄繪本。記者周宗禎／攝影
台南仁德清寧太子宮宋江陣傳承40載，今天發表文史紀錄繪本。記者周宗禎／攝影

宋江陣 教練 台南

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