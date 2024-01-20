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桃城年節新玩法 嘉市年貨大街2月3日登場天天抽萬元現金

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府熱鬧迎接龍年到來，精心策劃年貨大街2月3日至6日早上9點至下午5點，在鬧區中央廣場盛大舉辦。記者魯永明／攝影
嘉義市政府熱鬧迎接龍年到來，精心策劃年貨大街2月3日至6日早上9點至下午5點，在鬧區中央廣場盛大舉辦。記者魯永明／攝影

年節腳步近了！嘉義市政府熱鬧迎接龍年到來，精心策劃年貨大街2月3日至6日大年初夕前4天，每天早上9點至下午5點，在鬧區中央廣場盛大舉辦，活動期間只要到場就有機會免費領取限量開運紅包、福袋及書法春聯等小禮品，消費300元並有天天抽萬元現金及各種面額折價券，現場安排舞台互動表演及滿額抽獎等活動，讓市民逛得開心、買得划算。

市府建設處說，年貨大街聯手50攤以上店家、攤商，推出多款優惠年節商品、限量款商品，包含年貨、年菜到伴手禮等，應有盡有，讓全家大小「攏呷甜甜過好年」，一邊享受市集灑落的冬日暖陽，一邊愜意選購年貨，用豐富嘉義好滋味，揭開農曆春節序幕。

現場不但有過年必備年貨、年菜伴手禮可挑選，更網羅許多目前嘉義尚未設點的知名伴手禮品牌，如日本車站排隊人氣甜點「PRESSBUTTER SAND」奶油夾心餅乾禮盒、台灣瑪德蓮品牌「open it」的龍光煥發新年禮盒，讓民眾從團圓飯佳餚、年節歡聚零食到走春伴手禮，都可以在現場一站式購買。

此外，市區東市場、西市場、北興市場、保安攤販集中場、共和路設攤區 (路)段、永和街設攤區 (路)段、魚市場、果菜市場及新二通等商圈，都有許多年菜食材可供選擇，整個嘉義市都是市民朋友採辦年貨的好選擇，絕對讓大家一次逛個過癮、買得齊全，一起豐盛過好年。

嘉義市政府熱鬧迎接龍年到來，精心策劃年貨大街2月3日至6日早上9點至下午5點，在鬧區中央廣場盛大舉辦。記者魯永明／攝影
嘉義市政府熱鬧迎接龍年到來，精心策劃年貨大街2月3日至6日早上9點至下午5點，在鬧區中央廣場盛大舉辦。記者魯永明／攝影
嘉義市政府熱鬧迎接龍年到來，精心策劃年貨大街2月3日至6日早上9點至下午5點，在鬧區中央廣場盛大舉辦。記者魯永明／攝影
嘉義市政府熱鬧迎接龍年到來，精心策劃年貨大街2月3日至6日早上9點至下午5點，在鬧區中央廣場盛大舉辦。記者魯永明／攝影

年貨大街 嘉義 伴手禮

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