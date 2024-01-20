嘉義菜脯廠女工右手臂遭機械捲入截肢 雇主未保職災被停工

嘉縣布袋見龍里前天一名65歲菜脯工廠女工，疑操作攪拌機不慎，導致右手前臂慘遭機器捲夾，造成粉碎性骨折要截肢職安事故，昨天南區職業安全衛生中心已派員檢查並指出，雇主未依法替女員工加入職災保險，將依相關規定予以停工並處罰。

縣府勞青處表示，職業災害專業服務人員昨天與家屬取得聯繫，後續將持續協助女員工向雇主申請職災補償及慰問金。

該名女工遭菜脯攪拌機夾住，手掌到前臂半截都慘遭夾住，受困情況嚴重且複雜，消防及救護人員搶救2小時脫困，救護車立即送至長庚醫院急救，傷勢研判粉碎性骨折需截肢。

勞青處指出，工廠對於常發生事故的機械、設備及器具，在進行作業時要預防被捲、被夾等事故，勞工操作或接近運轉中的原動機、動力傳動裝置等機械，應使勞工確實穿戴適當的衣帽，以免有被捲入之虞。

勞青處長陳奕翰表示，近來被捲、被夾事故頻傳，已積極辦理被捲被夾危害預防宣導會，並使用防災宣導圖卡加強宣導，後續將持續配合職安署針對發生被捲被夾職災高風險事業單位加強檢查、輔導及宣導，協助事業單位妥為預防，避免職災發生。

陳奕翰呼籲，事業單位作業場所的工作安全必須靠勞資一同守護，設置安全設備設施完成自主檢查，落實安全衛生教育訓練，全面提升勞工危害辨識能力，全面做好各項作業安全衛生防護及工作管理，以防止職災憾事一再發生。