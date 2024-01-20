寶可夢+台南燈會 推30官方路線

Pokémon GO「精靈寶可夢」看準2024台灣燈會商機，將台灣首場Pokémon GO City Safari活動選在台南，與市府觀旅局合作，推出30條官方路線，有山有海橫跨9個行政區，今起上線。後續搭台灣燈會活動，觀旅局預估吸引上千萬人潮及玩家探索台南。旅館業者表示，春節期間訂房價格將微幅上揚，但在合理範圍內。

市長黃偉哲說，台南獲美國有線新聞網CNN選為「2024年旅遊勝地：最佳去處」之一，也被遊戲公司看中，將台南各地美食旅遊路線規畫成30條遊戲路線，並搭上台南400、台灣燈會，邀全球民眾來台南遊玩。

Pokémon GO推出30條官方路線，每條全長平均約1.2公里，橫跨9行政區域，含安平、中西、鹽水、白河、龍崎、北門、將軍等逾200個景點，每條路線有獨特人文特色，像古堡巡禮、港濱賞海、文藝氣象、大啖庶民美食、泡湯等。

觀旅局長林國華說，業者選台南當台灣官方路線首發地，是繼日本後全球第2個擁有官方路線城市，玩家3月9日、10日CitySafari活動還可收集特殊寶可夢，像紐約限定「爆炸頭水牛」、活動專屬「坐騎小羊」等，也有機會遇到新角色「馬戴奧」，並與其交換友情禮物明信片，透過明信片交換傳遞，將台南行銷全球。

為提高玩家快快玩遍台南的動力，完成30條官方路線，可獲得限量實體禮物「魚頭君icash2.0」吊飾，玩家可到安平旅遊服務中心領取。黃偉哲加碼宣布，再贈台灣燈會「小龍包」提燈。

由於活動預料將吸引大批遊客，台南旅館商業同業公會理事長吳俊泰說，近幾年國人出遊訂房時間愈來愈晚，不少遊客2、3天前才訂房，City Safari活動非過年，房價不太會波動，但台南連假訂房率超過9成，過年期間房價雖微幅調漲，但在合理範圍。

有玩家說，推出不同路線可收集不同的寶可夢，會吸引玩家挑戰，還可邊抓寶兼觀光。議員林冠維說，希望透過寶可夢活動能帶來觀光人潮。