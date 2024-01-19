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沉寂7個月首復出！炎亞綸現身望年會開唱 曝與台大醫院有這淵源

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台大醫院雲林分院望年會首度邀請藝人表演，沉寂許久的炎亞綸受邀演出。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院望年會首度邀請藝人表演，沉寂許久的炎亞綸受邀演出。記者陳雅玲／攝影

藝人炎亞綸去年被網紅耀樂指控偷拍未成年私密片，演藝事業一度停擺，他沉寂7個月首場復出，受邀在台大醫院雲林分院望年會演唱，炎亞綸父親是台大退休醫師，這場演出對他格外有意義。

台大雲林分院今年望年會活動在雲林縣立體育館舉行，院長馬惠明指出，過去望年會都是由各部門同事表演，今年首次邀藝人演出，採演唱會方式，讓同仁可以輕鬆欣賞，演出藝人有炎亞綸、卓義峰、楊繡惠、王彩樺及中信兄弟啦啦隊等。

炎亞綸涉偷拍案被依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，其中強制性交罪，因罪嫌不足獲不起訴，沉寂7個月首度登台演出，一共演唱兩首歌，台下許多歌迷開心不已，炎亞綸甚至自掏腰包加碼一萬元抽獎。

炎亞綸的父親是台大醫院總院退休醫師，今晚在台大雲林分院望年會復出演出別具意義，他說，因爲爸爸在醫院工作的關係，他從小在台大長大、認識醫護人員，也知道他們工作辛苦，可以來這裡表演他很開心。

台大醫院雲林分院望年會首度邀請藝人表演，沉寂許久的炎亞綸受邀演出。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院望年會首度邀請藝人表演，沉寂許久的炎亞綸受邀演出。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院望年會首度邀請藝人表演，沉寂許久的炎亞綸受邀演出。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院望年會首度邀請藝人表演，沉寂許久的炎亞綸受邀演出。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院望年會首度邀請藝人表演，沉寂許久的炎亞綸受邀演出。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院望年會首度邀請藝人表演，沉寂許久的炎亞綸受邀演出。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院望年會首度邀請藝人表演，沉寂許久的炎亞綸受邀演出，院長馬惠明開心在舞台下拍照。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院望年會首度邀請藝人表演，沉寂許久的炎亞綸受邀演出，院長馬惠明開心在舞台下拍照。記者陳雅玲／攝影

台大醫院 雲林 炎亞綸

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