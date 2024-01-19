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低調行善多年！知名總舖師自費辦桌關懷弱勢 居民讚菜色不馬虎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
總舖師陳振旺自費辦桌宴請弱勢，美食家稱讚菜色不馬虎。記者周宗禎／攝影
總舖師陳振旺自費辦桌宴請弱勢，美食家稱讚菜色不馬虎。記者周宗禎／攝影

台南歸仁知名外燴總舖師陳振旺常年低調行善、愛心不落人後，今晚將以他精湛手藝，自費在仁壽宮廣場舉辦年終愛心餐會，席開20多桌招待在地弱勢居民。陳振旺表示，很高興有機會能夠回饋鄉親，能力所及會持續舉辦下去。

陳振旺關懷弱勢家庭及邊緣戶，去年配合歸仁行善團在仁壽宮舉辦「歸仁有愛 卯福送暖」活動，贈送美味年菜，受到許多鄉親稱讚。他發現自己除了忙於工作，也有能力能夠作公益，今年決定在春節前辦桌宴請弱勢家庭。

今天的菜色包括清蒸龍虎斑、龍宮魚翅羹、雞仔豬肚鱉、鹽焗草蝦、風飛沙戰斧牛排等台灣風味手路菜，水果是高檔櫻桃。

62歲陳振旺近年培養後進，讓女婿陳明坤跟隨學習、五年來逐步傳承手藝，今天也在場幫忙。

方姓在地美食家說，阿旺師雖然低調不善言詞，但做事態度嚴謹，即便對象是經濟弱勢族群，菜色也絕對不馬虎，甚至加碼手路菜。他得知阿旺師辦餐會今天提早到場察看、也搶先嘗了鮮炸丸子，也只能讚不絕口。

方姓美食家表示，去年連鎖大賣場辦春酒席開近400桌、全國保生大帝信仰總會會員大會在歸仁舉行，也請阿旺師主辦兩百多桌，而就算同時辦這麼多桌，阿旺師掌廚每道菜色也都毫不馬虎，真的很不容易。

總舖師陳振旺自費辦桌宴請弱勢，女婿陳明坤參與。記者周宗禎／攝影
總舖師陳振旺自費辦桌宴請弱勢，女婿陳明坤參與。記者周宗禎／攝影
總舖師陳振旺自費辦桌宴請弱勢。記者周宗禎／攝影
總舖師陳振旺自費辦桌宴請弱勢。記者周宗禎／攝影
總舖師陳振旺自費辦桌宴請弱勢，美食家稱讚菜色不馬虎。記者周宗禎／攝影
總舖師陳振旺自費辦桌宴請弱勢，美食家稱讚菜色不馬虎。記者周宗禎／攝影
總舖師陳振旺自費辦桌宴請弱勢，美食家稱讚菜色不馬虎。記者周宗禎／攝影
總舖師陳振旺自費辦桌宴請弱勢，美食家稱讚菜色不馬虎。記者周宗禎／攝影

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