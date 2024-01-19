蘇治芬連任失利百里徒步謝票 陳冠廷、陳吉仲紛來送暖陪走

連任失利的立委蘇治芬徒步謝票第二天來到故鄉北港鎮，嘉義新科立委陳冠廷及前農業部長陳吉仲前來送暖陪走，兩人並為蘇打氣，蘇勉勵陳冠廷在立院要好好表現做出好成績，陳冠廷肯定蘇治芬20多年來對雲林的貢獻，強調蘇治芬所留下的政治資產已是一種概念和品牌，將會在雲林留傳發揚。

立委蘇治芬11鄉鎮百里徒步謝票今天進入第2天，每位隨行者仍精神昂揚，頂著大太陽一步一步朝目標前進，今天行程來到蘇治芬故鄉北港鎮，與嘉義僅有一溪之隔，嘉義新科立委陳冠廷從網路得知蘇治芬徒步謝票，深深感動，今天上午也忙著在嘉義謝票的他專程趕到北港鎮「雲嘉大會串」。

下午前農業部長陳吉仲、元長鄉長李明明也加入陪走行列，步行元長鄉謝票；面對一個戰友送來溫暖，蘇治芬既驚喜又感動，她說，政治像人生有起有落，她尊重人民選擇，很謝謝大家多年支持。

陳冠廷相當肯定多年來從黨外民主運動到推動政策改革所做出的奉獻，他說，一次的失利不代表失去，蘇治芬多年累積下來的政治資產，讓「蘇治芬」已成為一個概念和品牌，將會一直存在雲林，沿途看到很多熱情鄉親，繼續行腳下去的精神，就是民進黨生生不息的原因，面對挑戰、遇到困難，堅持一步步走下去，這是生命的韌性。

「有路咱沿路唱歌，無路咱就蹽溪過嶺.....」陳冠廷說，民主這段旅程不是一路都是筆直向前，總會有崎嶇難行，就像蘇治芬謝票一路播放的這首動人歌曲，不管多難總會走到最後一哩路，這不是苦行，是民主的遊行，相信很快又見柳暗花明。

蘇治芬對民進黨新生代的陳冠廷，有禮貌也很貼心，還跑來安慰長輩，「不過跟你爸爸（陳明文）說，我沒有那麼脆弱」，她也鼓勵陳要為民進黨爭氣，到國會做出好成績。她說，自己也特別喜歡這兩句歌詞，用此曲沿路謝票也是向社會傳遞一種訊息，感謝支持者多年歲月的相伴。

陳吉仲也肯定蘇治芬長年對雲林甚或台灣農業的貢獻，在政界可說無人出其右，也是他的導師，農業部過去做的許多重大政策，也是透過蘇治芬質詢、討論而來，他會與蘇委員用正面的方式，為台灣農業繼續努力。