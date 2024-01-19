身障長輩指定要搭還送自種蔬果 台南36歲公車司機阿宏愛心獲獎

向公運英雄致敬！台南市交通局今天舉行「112年大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚典禮」，市長黃偉哲頒獎表揚20名優良駕駛和12家績優業者，其中服務身障乘客300餘次，屢受身障乘客指名的新營客運駕駛長賴俊宏榮獲愛心服務獎。

36歲的賴俊宏是白河人，先前曾開民間救護車約5年，後來才轉任新營客運司機5年，主要負責黃幹線白河到麻豆，轉職是因為離家近待遇也較好，因該路線的乘客多是年長者，行動較緩慢，賴俊宏都會主動降低車身並協助上下車，長期以來和乘客建立起良好互動，不少長輩直接喊他「阿宏」，常送家裡種植的水果、蔬菜還有麻豆文旦。

賴俊宏經常主動協助輪椅族，操作設備SOP熟練流暢外，更會主動進一步詢問下車站點或有無特殊需協助事項，遇到視障朋友或行動不便人士，雖沒有搭乘輪椅，也會主動降低車身及協助，小小舉動都讓乘客倍感貼心，甚至致電公司詢問他駕駛的班次指定搭乘，獲「愛心服務獎」實至名歸。

市長黃偉哲表示，台南市政府致力推動全方位的友善公共運輸環境，迄今已引進90輛電動公車、在偏鄉闢駛31條小黃公車路線，更有許多創舉，例如輔導公車與計程車異業結盟導入9人座小巴、在全市站牌普設太陽能照明等等，全方位提升公共運輸品質。

市長黃偉哲說，在硬體提升之外，大台南公車更重視「人」的服務，因此每年舉辦優良駕駛表揚，本年度經過業者、公工會推薦及民眾票選，共選出10位公車優良駕駛及10位計程車優良駕駛，都是受到社會各界肯定而脫穎而出，每人也可獲得六都最高的1萬2000元獎金。

交通局長王銘德指出，同時表揚年度評鑑優良的業者共12家，其中「市區客運績優業者」優等為新營客運、興南客運、漢程客運，甲等為府城客運。「計程車績優業者」優等為台灣大車隊、港龍大車隊、大都會衛星及成功衛星車隊，甲等為中華衛星、府城衛星、嘉南計程車與帝一計程車。

王銘德表示，近年職業駕駛面臨高齡化、少子化、缺工等嚴竣挑戰，在市府的輔導和協助下，班次逐步恢復到疫情前的每天3千班次，還有「藍幹線」公車電動化後，也逆勢增加到100班，期許各公司特續加強基層員工福利，讓有服務熱誠的駕駛同仁獲得實質鼓勵。