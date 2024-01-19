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獎勵首篩族 雲林縣四癌、BC肝炎篩檢完成一項可領百元禮券

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣衛生局鼓勵民眾出來篩檢，祭出獎勵辦法，凡今年度首次完成四項癌篩其中一項即可獲得100元健康禮券，最高可領500元。記者陳雅玲／攝影
雲林縣衛生局鼓勵民眾出來篩檢，祭出獎勵辦法，凡今年度首次完成四項癌篩其中一項即可獲得100元健康禮券，最高可領500元。記者陳雅玲／攝影

雲林縣衛生局去年舉辦568場社區篩檢服務，乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌確診人數合計逾300人，衛生局鼓勵民眾出來篩檢，祭出獎勵辦法，凡今年度首次完成四項癌篩其中一項即可獲得100元健康禮券，最高可領500元。

雲林縣衛生局統計，今年全縣符合癌篩資格，但不曾篩檢及新增符合資格的「首篩族」約3萬5千人次，包含30歲子宮頸抹片檢查4170人、30歲口腔黏膜檢查4519人、45歲乳房攝影檢查5472人、50歲糞便潛血檢查9686人，和45歲以上B、C型肝炎篩檢11208人。

衛生局長曾春美表示，2022年雲林縣十大死因統計，惡性腫瘤居首，癌症死亡人數中，肝癌428人、大腸癌266人、口腔癌182人、女性乳癌80人及子宮頸癌計21人，分別排名第2名、第3名、第4名、第5名及第12名，顯示癌症防治的迫切性。

雲林縣去年度共辦理568場次社區篩檢服務，有8萬多人次接受篩檢，其中乳癌確診人數97人、大腸癌確診人數64人、子宮頸篩檢確診人數90人及口腔癌篩檢確診人數67人，確診總人次318人次。

雲林縣長張麗善表示，癌症連續41年居十大死因首位，每100個案例中約有25位是死於癌症，有三分之一的癌症可以預防，為提高癌症篩檢率，雲林縣政府每月在各鄉鎮、社區提供可近性、便利性的社區健康篩檢服務，早期發現是提升癌症防治成效的關鍵，呼籲民眾應善用資源，積極參與篩檢。

雲林縣醫師公會常務理事葉雲宇表示，癌症是目前唯一可以治療的慢性病，雲林縣政府推動首篩獎勵活動，可建立每個人對自我健康的負責任態度；當你有第一次篩檢，就會有第二次，有了第二次就會有第三次，只要大家願意來，我們就願意幫忙服務。

曾春美表示，針對目前全縣約3萬5000多位首篩(含從未篩檢者)，為鼓勵他們參與篩檢，祭出加碼活動，8月底前只要篩一項就給予100元的禮券，活動結束後再舉辦5000元抽獎活動獎勵大家，活動詳情可參考連結：https://ylshb.yunlin.gov.tw/News_Content.aspx?Create=1&n=5487&state=A626BE7E86E56186&s=442021&ccms_cs=1&sms=13560

癌症健康檢查地點詳情可參考連結：https://reurl.cc/2WN1yO。

雲林縣衛生局鼓勵民眾出來篩檢，祭出獎勵辦法，凡今年度首次完成四項癌篩其中一項即可獲得100元健康禮券，最高可領500元。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局鼓勵民眾出來篩檢，祭出獎勵辦法，凡今年度首次完成四項癌篩其中一項即可獲得100元健康禮券，最高可領500元。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局鼓勵民眾出來篩檢，祭出獎勵辦法，凡今年度首次完成四項癌篩其中一項即可獲得100元健康禮券，最高可領500元。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局鼓勵民眾出來篩檢，祭出獎勵辦法，凡今年度首次完成四項癌篩其中一項即可獲得100元健康禮券，最高可領500元。圖／雲林縣衛生局提供

癌症 雲林 口腔癌

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