嘉義農村重啟古早味 醃漬年節「福菜」獲各界響應購買

嘉義縣新港鄉共樂居家護理所今天舉辦「芥幸福，人人皆幸福」，中正大學成人及繼續教育學系教授李雅慧與據點護理師劉秋滿等人，去年6月讓長輩展現早期農村醃漬「福菜」才能，今天在農曆新年前發表300包年菜成果，吸引地方人士響應購買的肯定。

新港共樂失智據點的負責人護理師劉秋滿，為讓共同照護據點走出新的路，突破社區長輩只能接受照顧的框架，經中正大學教授李雅慧以成人教育為核心，根據彼此專長結合在地特色規畫芥菜種植與醃漬，同時協請青銀共生基地營運長張佑在協助芥菜相關產品的研發、製程、包裝與行銷。

「這就是在地過年的古早味！」新住民當家協會常務監事劉秀寬說，醃漬的福菜簡單切一切，炒一下配飯吃，就非常下飯，很有過年氣氛的一道菜，希望大家響應支持老人家的古早味菜餚。

營運長張佑在表示，新港鄉是嘉縣葉菜類的重要產地，這段時間連結農民種植芥菜，並由據點長輩、工作人員醃漬稱為「福菜」的芥菜，作為年節的應景年菜。

新港共樂失智據點護理師劉秋滿說，目前已完成300包福菜製作，並接受預訂，許多地方人士紛紛共襄盛舉，願意分享這個有意義，且可以幫助社區發展的事。

教授李雅慧指出，藉此讓據點長輩從被照顧者成為生產者，這是生產老化最佳的表現示範，可以複製到全台灣的共照據點，未來芥幸福仍會繼續擴展，除蔬菜種植、醃漬加工外，還需包裝人力及行銷人才，預期將引流更多想要返鄉發展的人才。