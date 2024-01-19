阿里山活字典98歲陳清祥開畫展 子孫遠自美日英澳返國歡聚一堂

98歲嘉義縣阿里山耆老陳清祥年少在林場工作，年老仍耳聰目明，有著驚人記憶，被稱為「活的阿里山、阿里山開發史活字典」，2年前在子女鼓勵下學素描畫，將記憶中的百年阿里山風華，拿筆畫出，躍然紙上，上午在文化局舉辦世紀風華百年足跡畫展開幕，50多名子孫開枝散葉，定居美國、英國、日本及澳洲，齊聚團圓，熱鬧溫馨。

林業保育署長林華慶、嘉義市長黃敏惠、林業保育署嘉義分署長張岱、阿里山林鐵文資處長黃妙修、作家劉克襄、導演王小棣等各界來賓參加，林華慶稱讚陳清祥高齡素人畫家，將阿里山開發史躍然紙上留下珍貴歷史；黃敏惠說，陳清祥是嘉市樂齡勇壯城典範人物。

陳清祥在阿里山林場擔任檢尺助理，工作包含量木材、計算材積做紀錄，一生住在阿里山森林遊樂區與嘉市，與阿里山近百年鑲嵌，一草一木都是感情堆疊，96歲作畫，彷彿與生俱來藝術細胞，信手拈來如樂章，無論千年古木或山川雲海，由他妙筆栩栩如生傳達珍貴時空印記。

展覽帶領觀眾透過陳清祥畫作，進入阿里山林業歷史場景，可說是阿里山林業活地圖，為阿里山自然暨人文史描繪歷史時空廊道，勾勒回饋母親母土原鄉，以近200幅素描為視覺導引，引出百年阿里山自然與林業變遷。展出內容有自然暨人文史蹟素描、林業聚落地圖、林務作業速寫、阿里山五奇與五木等。素描畫作除現地寫生，還有日治時期歷史照片與國府後舊照片及近幾年畫面。