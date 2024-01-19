嘉義縣年菜送暖邁入第12年 每戶領4道年菜、1400元紅包

嘉義縣「年菜送暖 溫馨我嘉」活動，邁入第12年，今天在7個單位暖心合力贊助下，2月6日當天將出動百名縣府志工，送出1500份年菜和800元紅包，及嘉邑行善團加碼贈每戶一分600元年節紅包，2024年菜送暖經費達380萬元，在農曆年前為弱勢家庭注入暖流。

「年菜送暖、溫馨我嘉」自2013年開辦至今，2024邁入第12年，今年年菜經費獲7單位捐贈，分別為九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、民雄鄉大士爺廟、嘉邑行善團社會福利慈善事業基金會、阿里山茶葉生產合作社及福添福社會福利慈善事業基金會，共同捐助愛心年菜暨年節紅包，總價380萬元。

縣長翁章梁表示，活動目的在於彙整社會資源，於農曆年前彙整各界單位提供的紅包壓歲錢及年菜關懷全縣弱勢家戶，7個單位共同捐贈1500份年菜、每戶800元年節紅包及贊助活動相關費用，另嘉邑行善團另捐贈每戶600元年節紅包。

翁章梁說，年前送餐2月6日由縣府百名同仁擔任一日志工，將1份4道應景年菜及2包年節紅包送至所需的家庭手中，透過熱騰騰的佳餚，讓每個辛苦家庭在過年前感受社會溫暖，讓善的循環，實現社會正面發展的價值。