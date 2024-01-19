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氣溫降變色達5成 六甲落羽松季20日登場

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
六甲區公所打造裝置藝術，讓落羽松林更加熱鬧。記者莊曜聰／攝影
六甲區公所打造裝置藝術，讓落羽松林更加熱鬧。記者莊曜聰／攝影

位於台南六甲區台一線旁的落羽松林，從原本的秘境到南市府、區公所的行銷，已成為季節限定的知名景點，且搭上春節出遊潮，每年都吸引數十萬人次遊客前來，隨著氣溫持續下探，目前落羽松變色已達5成以上，六甲落羽松季活動也將在20日登場，為襯托美景，周遭也種植2.5公頃花海，另外還用環保材質雕塑玩偶，營造童趣森林的感覺。

六甲區公所統計，台1線省道旁及菁埔埤周邊的落羽松共有11區、總數為2386棵，原先是這一帶的畜牧場為了與外界隔絕才種植，數量一多，加上季節變化形成不同景致，陰錯陽差成了當地秘境，在全台落羽松林景點中，地理位置最南、交通最便利，近年也成觀光行銷重點。

六甲區長陳啓榮說，落羽松一年四季展現不同面貌，夏季時是一片翠綠，入冬後葉片隨著氣溫驟減轉變為黃、橘紅，且落羽松林位在菁埔埤旁，民眾可沿著環埤步道漫步，欣賞繽紛的落羽松及色彩鮮豔的林鳳營陸橋，豐富層疊的色彩及水映倒影，是不可錯過的美景。

六甲落羽松季明天將正式啟動，落羽松林旁種植的波斯菊已經盛開，向日葵還得再等等，並以環保材質打造多個公仔設置在落羽松林中，營造童趣森林意象，台南六甲第二監獄也配合龍年生肖，設置「官將首御龍佑台」花燈，用色大膽相當特別，另外還安排一系列表演活動，精彩可期。

六甲落羽松林變色已超過5成，落羽松季活動將於明天正式登場。記者莊曜聰／攝影
六甲落羽松林變色已超過5成，落羽松季活動將於明天正式登場。記者莊曜聰／攝影
六甲落羽松林就位於省道台1線旁，交通便利，近年吸引不少遊客前來。記者莊曜聰／攝影
六甲落羽松林就位於省道台1線旁，交通便利，近年吸引不少遊客前來。記者莊曜聰／攝影
六甲區公所以環保材質打造公仔，呈現出童趣森林的氛圍。記者莊曜聰／攝影
六甲區公所以環保材質打造公仔，呈現出童趣森林的氛圍。記者莊曜聰／攝影
六甲區公所以環保材質打造公仔，呈現出童趣森林的氛圍。記者莊曜聰／攝影
六甲區公所以環保材質打造公仔，呈現出童趣森林的氛圍。記者莊曜聰／攝影

落羽松 景點 台南

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