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連安全的公車亭都沒有？ 台南復興國中生坐路邊等車 校方說話了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
有民眾貼出台南市復興國中學生坐在路邊照片，指房價蛋黃區卻沒有安全的公車亭，校方澄清非學校規劃放學接送區，交通局表示說因沒有人行道，將檢討先改善行人空間再尋找適合的公車站亭位置。圖／取自臉書
有民眾貼出台南市復興國中學生坐在路邊照片，指房價蛋黃區卻沒有安全的公車亭，校方澄清非學校規劃放學接送區，交通局表示說因沒有人行道，將檢討先改善行人空間再尋找適合的公車站亭位置。圖／取自臉書

有網友在臉書貼出2張國中生坐路邊等車的照片，指這些復興國中的孩子真的很辛苦，連一個安全可以等待公車的公車亭都沒有，就這樣一群人坐在路邊，並感嘆「這裡是虎尾寮是台南房價蛋黃區欸！怎麼連一個安全的公車等候亭都沒有。」校方澄清並非規劃的放學接送區，且該處空間狹窄，有安全疑慮，將引導到旁邊空地停等接送。

台南市公共運輸處處長吳俁之表示，該網友所指的是台南市「虎尾寮重劃區站」，因沒有人行道，站牌設在該棟高圍牆豪宅與空地的中間，僅有一支車牌，會找相關單位會勘，先改善從學校到站牌的行人空間，再找適合的地點設置有坐椅的公車侯車亭；該站對面是公園，就有很舒適的公車站。

復興國中校長陳文財說，有關網友反映本校學生校外停等空間一事，民眾反映的地點並非學校規劃的放學接送區，而是家長與學生自行約定的接送車停等處。該處因空間較為狹窄，有安全疑慮，所以學校不建議學生在該處等待，而是在規劃的空地停等接送。學校未來會持續巡查並向學生及家長宣導，在學校規劃的建議停等地點接送，以確保安全。

陳文財也說，昨天是校外教學，同時間等待家長的學生流量比較大，但學生也都很守規矩，因空間比較狹窄，坐在私人花台上等接送，並不是坐在馬路上，今天學校也宣導，不建議學生在該處等待，引導到旁邊的空地（有一塊私人土地由區公所代管），在公車站牌的兩邊，其實是有空地的，臉書網友是關心孩子有好的停等空間，之前就有協調區公所拓寬裕文路側的拓寬紅磚步道，讓學生比較好走，學生也可以到空地上停等。

台南市東區復興國中全校學生數達3030人，是全國人數最多的國中，是公認的明星國中，知名韓團TWICE 的成員周子瑜的母校，學區虎尾寮更是台南房價蛋黃區。

虎尾寮重劃區站牌缺少人行空間。圖／取自Google街景
虎尾寮重劃區站牌缺少人行空間。圖／取自Google街景
有民眾貼出台南市復興國中學生坐在路邊照片，指房價蛋黃區卻沒有安全的公車亭，校方澄清非學校規劃放學接送區，交通局表示說因沒有人行道，將檢討先改善行人空間再尋找適合的公車站亭位置。圖／取自臉書
有民眾貼出台南市復興國中學生坐在路邊照片，指房價蛋黃區卻沒有安全的公車亭，校方澄清非學校規劃放學接送區，交通局表示說因沒有人行道，將檢討先改善行人空間再尋找適合的公車站亭位置。圖／取自臉書

公車 台南 國中生

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