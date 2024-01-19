嘉義太和村「櫻穀王」浪漫粉盛開 寫生拍美照潮剩這周
嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖的「櫻穀王」河津櫻達盛開，賞櫻民眾請把握最後一周觀賞期，近日除吸引大量遊客和攝影愛好者造訪，偏鄉太和村仁和國小學童在老師帶領下，以相機及寫生捕捉櫻花樹浪漫粉嫩花海的最美畫面，趕赴每年一度的花之盛宴。
仁和國小校長曾炫鈞表示，高年級攝影課特地聘請「漫步在雲端的阿里山」黃源明版主長期指導，今年學生實地拍攝觀摩，中、低年級的孩童則在櫻花樹下寫生，畫出櫻花與蜜蜂生態，也有捕捉花瓣飄落的動態，每一筆揮灑著孩子們對春天的感受和想像。
六年級學生官鑫宏說，他運用課堂所學攝影技巧，拍下心中最美的櫻花，伴隨著鳥語花香的櫻花樹，從任何一個角度拍櫻王都很漂亮；寫生的三年級學生紫伊說，他寫生作品完成後，無論是直著看，還是橫著看，櫻花都很美！
校長曾炫鈞說，戶外教學落實了大自然就是最好的教室的理念，讓孩子們學會如何用藝術的眼光欣賞和記錄生活中的美好，這周末還來得及一睹「櫻穀王」風采，賞壯麗山景及梯田般的茶園景緻之美。
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