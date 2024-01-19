快訊

盧秀燕把台中選成「綠營重災區」 立委戰致勝心法揭密

吸金三億！推銷基金詐騙林百里妻 名媛朱立安判10年確定要入獄

這波寒流霸王級？粉專：真的差多了但會冷很久

嘉義太和村「櫻穀王」浪漫粉盛開 寫生拍美照潮剩這周

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣梅山鄉太和村「櫻穀王」河津櫻盛開，明後天是最後一周最佳賞花期。圖／太和村仁和國小提供
嘉縣梅山鄉太和村「櫻穀王」河津櫻盛開，明後天是最後一周最佳賞花期。圖／太和村仁和國小提供

嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖的「櫻穀王」河津櫻達盛開，賞櫻民眾請把握最後一周觀賞期，近日除吸引大量遊客和攝影愛好者造訪，偏鄉太和村仁和國小學童在老師帶領下，以相機及寫生捕捉櫻花樹浪漫粉嫩花海的最美畫面，趕赴每年一度的花之盛宴。

仁和國小校長曾炫鈞表示，高年級攝影課特地聘請「漫步在雲端的阿里山」黃源明版主長期指導，今年學生實地拍攝觀摩，中、低年級的孩童則在櫻花樹下寫生，畫出櫻花與蜜蜂生態，也有捕捉花瓣飄落的動態，每一筆揮灑著孩子們對春天的感受和想像。

六年級學生官鑫宏說，他運用課堂所學攝影技巧，拍下心中最美的櫻花，伴隨著鳥語花香的櫻花樹，從任何一個角度拍櫻王都很漂亮；寫生的三年級學生紫伊說，他寫生作品完成後，無論是直著看，還是橫著看，櫻花都很美！

校長曾炫鈞說，戶外教學落實了大自然就是最好的教室的理念，讓孩子們學會如何用藝術的眼光欣賞和記錄生活中的美好，這周末還來得及一睹「櫻穀王」風采，賞壯麗山景及梯田般的茶園景緻之美。

嘉縣梅山鄉太和村「櫻穀王」河津櫻盛開，明後天是最後一周最佳觀賞期，仁和國小安排在地學生實地寫生、拍攝記錄美麗時刻。圖／太和村仁和國小提供
嘉縣梅山鄉太和村「櫻穀王」河津櫻盛開，明後天是最後一周最佳觀賞期，仁和國小安排在地學生實地寫生、拍攝記錄美麗時刻。圖／太和村仁和國小提供
嘉縣梅山鄉太和村「櫻穀王」河津櫻盛開，明後天是最後一周最佳觀賞期，仁和國小安排在地學生實地寫生、拍攝記錄美麗時刻。圖／太和村仁和國小提供
嘉縣梅山鄉太和村「櫻穀王」河津櫻盛開，明後天是最後一周最佳觀賞期，仁和國小安排在地學生實地寫生、拍攝記錄美麗時刻。圖／太和村仁和國小提供
嘉縣梅山鄉太和村「櫻穀王」河津櫻盛開，明後天是最後一周最佳觀賞期，吸引許多遊客前往拍照。圖／太和村仁和國小提供
嘉縣梅山鄉太和村「櫻穀王」河津櫻盛開，明後天是最後一周最佳觀賞期，吸引許多遊客前往拍照。圖／太和村仁和國小提供

櫻花 阿里山 河津櫻 賞櫻

延伸閱讀

嘉義菜補工廠女員工手臂遭攪拌機捲入 2小時脫困送醫恐截肢

快追！繼2座歐式城堡 嘉義大埔美今年再增迪士尼風城堡

立委選舉落幕 嘉義增2席不分區立委 國民黨、民眾黨各1席

嘉義某國中羽球教練性侵男學生 地院判教練賠90萬

相關新聞

嘉義太和村「櫻穀王」浪漫粉盛開 寫生拍美照潮剩這周

嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖的「櫻穀王」河津櫻達盛開，賞櫻民眾請把握最後一周觀賞期，近日除吸引大量遊客和攝影愛好者造訪，偏鄉...

通膨時代雲林男卻發願行善 志工被這一幕感動眼眶泛紅

疫後社會公益風氣逐漸復甦，雲林一家房屋仲介今天自發到虎尾廉使土地宮廟發送物資扶助百戶弱勢，也串連同為在地企業的東遠碾米廠...

嘉義市變電箱體挨批醜陋破壞市容景觀 台電：色彩改造合作彩繪

嘉義市區進行人行步道改善，議員批工程完工常因變電箱體無法遷移、縮小或下地，橫在步道中間，影響徒步順暢，醜陋變電箱體破壞市...

嘉縣青創補助加碼 最高百萬

嘉義縣政府第3屆青年創新創業獎勵補助起跑，縣長翁章梁昨天宣布今年加碼最高補助100萬元及新增補助設備購置與空間修繕費，並...

台南新營波光節 幾米《月亮忘記了》明晚點燈

響應2024台灣燈會在台南，南市府今年首度舉辦新營波光節，新營文化中心率先登場，重現幾米《月亮忘記了》繪本中的經典場景，...

高鐵台南站 臨停區限時5分鐘

高鐵台南站載客區停車空間不足又無臨停時間限制，屢遭占用，造成接送車輛回堵，亂象叢生引起民怨，交通局24日起實施臨停區限時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。