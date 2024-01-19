聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義市變電箱體挨批醜陋破壞市容景觀 台電：色彩改造合作彩繪
嘉義市區進行人行步道改善，議員批工程完工常因變電箱體無法遷移、縮小或下地，橫在步道中間，影響徒步順暢，醜陋變電箱體破壞市容景觀，提案通過要求市府協調台電改善。台電嘉義區營業處說，將變電箱色彩改造成充滿都會感的灰底白字配色設計，另與地方政府、學校等單位合作彩繪。
議員鄭光宏說，鑒於全台各地不乏變電箱體彩繪亮點，就連嘉市崇文國小前，原為四個箱體為一組變電箱，經台電與師生合作，融入嘉義意象，彩繪成阿里山小火車造型，令人驚豔，因此，建請市府進行人行步道改善工程，針對無法遷移、下地或縮小箱體與鄰避設施，與台電溝通進行彩繪或美化，降低對環境及市容景觀衝擊，或由市府編預算自辦或委託社區、校園協作，讓環境更友善。
市府工務處長蘇文崎總統大選前，利用行政院長陳建仁視察完工的盧山橋工程簡報時，建議行政院協助促請台電配合人行道改善工程，讓台電變電箱下地，美化市容景觀。
台電表示，變電箱正式名稱「亭置式變壓器」，將高壓電轉換成家庭電壓，扮演輸送電力「最後一哩」，為維持街景視覺美感，台電每3年重新油漆變電箱，新版變電箱配色採極簡風格設計，灰底白字的配色融入城市風貌。
台電不主動辦理彩繪，地方政府、學校等如要自費辦理，或認養配電設備美化需求，可以規畫區域辦理，當地具美術系所學校、藝術家等可主動與台電研商，自費在學校周邊配電箱體彩繪。
地方政府可主動配合節慶，自費辦圖騰徵求比賽或與學校及藝術團體合作，取得具藝術價值、地方特色圖騰樣式，與台電研商特定區域配電箱體彩繪；承辦單位須自行取得圖騰施作，擔負著作權責任，不做商業廣告用途。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言