嘉義市變電箱體挨批醜陋破壞市容景觀 台電：色彩改造合作彩繪

嘉義市區進行人行步道改善，議員批工程完工常因變電箱體無法遷移、縮小或下地，橫在步道中間，影響徒步順暢，醜陋變電箱體破壞市容景觀，提案通過要求市府協調台電改善。台電嘉義區營業處說，將變電箱色彩改造成充滿都會感的灰底白字配色設計，另與地方政府、學校等單位合作彩繪。

議員鄭光宏說，鑒於全台各地不乏變電箱體彩繪亮點，就連嘉市崇文國小前，原為四個箱體為一組變電箱，經台電與師生合作，融入嘉義意象，彩繪成阿里山小火車造型，令人驚豔，因此，建請市府進行人行步道改善工程，針對無法遷移、下地或縮小箱體與鄰避設施，與台電溝通進行彩繪或美化，降低對環境及市容景觀衝擊，或由市府編預算自辦或委託社區、校園協作，讓環境更友善。

市府工務處長蘇文崎總統大選前，利用行政院長陳建仁視察完工的盧山橋工程簡報時，建議行政院協助促請台電配合人行道改善工程，讓台電變電箱下地，美化市容景觀。

台電表示，變電箱正式名稱「亭置式變壓器」，將高壓電轉換成家庭電壓，扮演輸送電力「最後一哩」，為維持街景視覺美感，台電每3年重新油漆變電箱，新版變電箱配色採極簡風格設計，灰底白字的配色融入城市風貌。

台電不主動辦理彩繪，地方政府、學校等如要自費辦理，或認養配電設備美化需求，可以規畫區域辦理，當地具美術系所學校、藝術家等可主動與台電研商，自費在學校周邊配電箱體彩繪。