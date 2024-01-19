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嘉縣青創補助加碼 最高百萬

聯合報／ 記者呂慧瑜李宗祐／嘉義報導
嘉縣府昨舉行第三屆青年創新創業獎勵補助起跑會，縣長翁章梁（右）表示，獲青創貸款者，縣府全額補貼前2年的利息，減輕青創資金壓力。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府昨舉行第三屆青年創新創業獎勵補助起跑會，縣長翁章梁（右）表示，獲青創貸款者，縣府全額補貼前2年的利息，減輕青創資金壓力。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣政府第3屆青年創新創業獎勵補助起跑，縣長翁章梁昨天宣布今年加碼最高補助100萬元及新增補助設備購置與空間修繕費，並全額補貼前2年的利息；有「木都」之稱的嘉義市擁有超過6千棟木造建築，嘉義市府推動「木都3.0」電線更新補助，每戶最高可獲6萬元，預計補助100戶。

翁章梁表示，縣府致力協助青年創業，透過補助計畫，讓青年朋友開發新產品、優化包裝與行銷，實現開店夢想，第3屆除了加碼最高補助100萬元及新增補助設備購置與空間修繕費，今年度起獲青創貸款者，縣府全額補貼前2年的利息，大幅減輕創業資金壓力。

勞青處長陳奕翰提醒，第3屆徵件資訊已上網公告，申請受理2月23日下午5點截止，18至45歲青年創業者把握機會，另青創貸款利息補貼，採每半年申請1次，獲補助者應於每年4月5日及10月5日前，檢具申請書、存摺封面影本及繳交貸款利息收據正本等資料，「主動」向專案辦公室申請前半年的利息補貼。

勞青處指出，往年1人補助最高是40萬元，第3屆藉由創業啟動與經營優化加碼補助金最高到100萬元，鼓勵青年運用專長結合地方特色，打造具市場價值的創新產品或服務。相關資訊可洽05－2780553或05－2780677諮詢。

嘉義市去年推出全國首創老舊危險電線更新補助計畫，幫助將近50戶木造房屋，汰換年久失修的電路系統及設備，有效降低居住風險，今年持續推動「木都3.0」電線更新，申請至3月15日為止。詳情可洽市府都市發展處都市更新科05-2254321#133。

利息 青年 創業

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