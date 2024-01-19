高鐵台南站 臨停區限時5分鐘

高鐵台南站載客區停車空間不足又無臨停時間限制，屢遭占用，造成接送車輛回堵，亂象叢生引起民怨，交通局24日起實施臨停區限時5分鐘管制，勸導1個月後開始科技執法取締，民眾多表支持，但也希望檢討停車空間不足問題；嘉義市幾處路口測照桿轉向，遭批年關近警方搶績效、搶錢？警方指出，這些測照桿是雙向執法，不定期調整方向，並非因績效而調整。

為解決高鐵台南站前U型車道載客區亂象，南市府與高鐵公司研商後決定比照高鐵桃園、台中等站實施臨停區限停5分鐘，重設臨停載客區約可同時30輛小客車停靠上客，提早到達車輛可停高鐵P2、P3路外停車場約580席車位及武當路新增43席智慧路邊停車格，總計623席車位，提供前30分鐘免費停放，確認親友出站後，再駛入U型車道臨停區載客。

交通局長王銘德表示，將重新繪設標線，臨停區、禁止停車區及車道予以明確規範；另交通大隊設置科技執法設備，針對紅線違停及臨停區超時違規舉發，實施初期第一個月將先勸導，勸導期結束採科技執法。

市議員陳皇宇表示，勸導期到科技執法期間要做好宣傳，讓民眾提早適應期，遵守規定，科技執法上路後，建議滾動檢討在離峰期如晚上8點後，適度放寬取締標準。

嘉義市中興路與博愛路、世賢路四段與美源街等路口測速照相桿被發現「鏡頭轉向」，民眾批是搶績效、搶錢？市警局交通隊表示，這些路段屬雙向監測路段，不定期進行鏡頭方向變動，並不是因為年關近才會調整，固定式科技執法設備設置地點都會公告在警察局的網頁。

交通隊統計去年舉發數據，世賢路四段與美源街，闖紅燈舉發426件、超速舉發593件；中興路與博愛路，闖紅燈舉發590件、超速舉發1216件；高鐵大道925號前超速舉發54件。