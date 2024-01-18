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雲林東勢一家肉鵝場爆染H5N1 感染源疑有地緣關係

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣東勢鄉1肉鵝場感染H5N1亞型高病原性禽流感，動植物防疫所今派員撲殺1477隻肉鵝。圖／雲林縣政府提供
雲林縣東勢鄉1肉鵝場感染H5N1亞型高病原性禽流感，動植物防疫所今派員撲殺1477隻肉鵝。圖／雲林縣政府提供

雲林縣東勢鄉1肉鵝場今日主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，動植物防疫所表示，該場已依標準作業程序撲殺1477隻肉鵝，並完成場區及周邊環境清潔及消毒工作；由於附近1公里內另1肉雞場日前也發生禽流感，初步懷疑感染源有地緣關係。

防疫所指出，該肉鵝場飼主本月14日發現36日齡的肉鵝攝食異常且伴隨大量死亡，進而向防疫所通報採樣化驗，經檢驗後今天確診H5N1，防疫人員今進場執行銷毀作業並全區清潔消毒。

防疫所說，本月5日東勢鄉1肉雞場感染禽流感、共撲殺1萬9100隻肉雞，由於和今日案場的距離約1公里左右，感染來源疑有地緣關係，目前正在釐清中。

防疫所長廖培志指出，近期高病原性禽流感疫情有逐步升溫趨勢，且H5N1病毒透過候鳥、野鳥遷徙將禽流感病毒傳入禽場的風險仍高，呼籲縣內禽農加強禽舍保溫及防鳥設施，並盡速修繕破損的圍網、加強場區內外清洗和消毒，落實生物安全防疫。

中央氣象署發布寒流低溫預報，本月20日起寒流南下，氣候將轉為濕冷，縣長張麗善表示，氣候不穩定加上偏濕冷狀態，又正逢禽流感好發季節，縣府持續每日派員進行該區域公共環境消毒作業，降低環境中病毒數量。

雲林縣東勢鄉1肉鵝場感染H5N1亞型高病原性禽流感，動植物防疫所今派員全區清潔消毒。圖／雲林縣政府提供
雲林縣東勢鄉1肉鵝場感染H5N1亞型高病原性禽流感，動植物防疫所今派員全區清潔消毒。圖／雲林縣政府提供

禽流感 寒流 張麗善

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