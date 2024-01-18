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蘇治芬沒守住綠營這一席 11鄉鎮徒步謝票深切檢討

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委蘇治芬連任失利，今天和眾多支持者採「苦行僧」方式，以6天走完11鄉鎮展開徒步謝票。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬連任失利，今天和眾多支持者採「苦行僧」方式，以6天走完11鄉鎮展開徒步謝票。記者蔡維斌／攝影

雲林縣連任失利的立委蘇治芬選擇以「苦行僧」方式，進行6天的百里徒步謝票，今天帶領約50名支持者從水林鄉通天府出發，將走遍第1選區11個鄉鎮，近距離感謝鄉親的支持，蘇治芬對自己沒能為民進黨守住這1席感到自責，面對眾多支持者選後的焦慮，她感同身受，所以選擇徒步踩在雲林自己的土地上深自檢討，更踏實與深刻。

被問到未來規畫是否入閣將到中央任職，她說，從政一生，深耕地方，從沒有過入閣或做官經驗，所以這不是她考慮的範圍，未來將透過臉書粉專持續和鄉親站在一起關心地方、社會政治和農業議題。

選後沉澱幾天後的立委蘇治芬，今天首次公開露臉，經幾天思考，她決定以步行方式展開6天謝票，她將帶領和她一起奮戰的朋友，用雙腳走遍選區11鄉鎮，以檢討之心向所有支持者謝票。

她說，落選未嘗不是人生的一個新的抉擇，20多年來眾多鄉親和她站在一起為這片土地努力，有一份極深的情感，令她難以放下，這次沒能幫民進黨穩住這一席，她當然很自責，不過大家都盡力，所以得去面對。

蘇治芬說，大家的努力下，11個鄉鎮贏7個打贏，所以不必然是全輸，主要是輸在虎尾，所以很多事情需要反省檢討，這不僅是政治也是社會議題甚至是世代的問題，她有責任且很多問題要釐清並凸顯出來，讓未來要走這條路的人，可藉由這次深入的檢討，可找出一些力量，不再犯同樣錯誤，她責無旁貸，所以才想和大家慢慢走、一起走，用徒步檢討的心向大家表達感謝。

她說，踩在自己的土地上檢討，較貼切也較實在，期待沉澱後從困境中找出一條路，日前她曾找立委劉建國深談，分享她多年來與黑金交鋒的經驗與過程，很多陷阱和風險要很小心，劉建國也表認同。至於未來她將回歸到自由人之身，扮演獨立觀察者的角色，透過臉書持續關心社會政治及她所熟悉的農業等各方面議題，與包括年輕人在內各階層對話，因民進黨執政8年太多政策，沒能對外說明清楚，太可惜了。

至於大家關心是否入閣任職，蘇治芬表示，長久來她一直在地方和大家一起做事，這才是她所熟悉的事，唯一沒有經驗的就是沒做過官也沒入過閣，所以這不是她考慮的範圍。

「有路咱沿路唱歌，無路咱就蹽溪過嶺……」蘇治芬徒步謝票之旅今天從水林鄉通天府啟程，一路播放歌曲，並要支持不要灰心更不用傷心，看到他們時只要跟他們比個讚，說聲台灣加油，數十名支持者陪同步行，沿途不少民眾主動關心、加油。

立委蘇治芬連任失利，今天和眾多支持者採「苦行僧」方式，以6天走完11鄉鎮展開徒步謝票，有民眾主動揮手為他們加油打氣。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬連任失利，今天和眾多支持者採「苦行僧」方式，以6天走完11鄉鎮展開徒步謝票，有民眾主動揮手為他們加油打氣。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬連任失利，今天和眾多支持者採「苦行僧」方式，以6天走完11鄉鎮展開徒步謝票。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬連任失利，今天和眾多支持者採「苦行僧」方式，以6天走完11鄉鎮展開徒步謝票。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬連任失利，今天和眾多支持者採「苦行僧」方式，以6天走完11鄉鎮展開徒步謝票。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬連任失利，今天和眾多支持者採「苦行僧」方式，以6天走完11鄉鎮展開徒步謝票。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬連任失利，今天和眾多支持者將以6天走完11鄉鎮展開徒步謝票，今天從水林鄉通天府出發，行前參拜祈佑一路平安。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬連任失利，今天和眾多支持者將以6天走完11鄉鎮展開徒步謝票，今天從水林鄉通天府出發，行前參拜祈佑一路平安。記者蔡維斌／攝影

蘇治芬 謝票 民進黨

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