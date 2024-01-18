首屆台南新營波光節 幾米月亮造型燈籠27日限量發放

響應2024台灣燈會在台南，南市府今年首度舉辦新營波光節，由幾米Singing台南《團圓‧微光The Moon Forgets》藝術裝置展，在新營文化中心率先登場，重現《月亮忘記了》繪本中的經典場景，20日晚上6點舉行點燈儀式，活動也結合台灣燈會及台南400意象，獨家設計「幾米月亮造型充氣燈籠」，27日起限量發放400顆，台南市副市長葉澤山等人今也為活動暖場，歡迎民眾到新營看展賞燈，體驗台南日與夜的美。

南市文化局表示，首屆新營波光節以2024幾米Singing台南《團圓‧微光The Moon Forgets》藝術裝置展開場，在新營文化中心戶外廣場重現《月亮忘記了》繪本中的經典場景，打造三顆分別為6米、3米及2.5米高的超級月亮，希望透過作品傳達溫暖，點亮觀賞者的心靈，也為蛻變中的文化城市帶來一處想像。

文化局說明，《團圓‧微光》20日晚上6點舉辦開幕點燈儀式，展出至3月24日止，展期約65天，屆時也有精彩的音樂表演以及市集活動；另外，幾米月亮造型充氣燈籠則從27日起發放，限量400顆，活動詳情可上新營文化中心官網查詢。

此外，新營天鵝湖「波光圈」燈節從27日起至3月3日，展期共37天，展覽包含環湖光布景、大型水上噴泉、以及8件主題亮點作品，預計28日晚上6點在新營天鵝湖公園點燈，透過湖中寬達15公尺的「光之眼」，融合天鵝光雕投影璀璨揭開序幕。