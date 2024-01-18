快訊

懶人包／你預購三星Galaxy S24嗎？最高折扣8000元 不同平台贈品一次看

「韓江配」掀話題！韓國瑜點名任立院副院長 江啟臣發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台灣好行」遊府城 2月新增東山咖啡線、梅嶺線免費搭

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
梅嶺線串連玉井、楠西、梅嶺等景點，還能轉乘小黃公車到龜丹泡溫泉，目前梅花陸續綻放，遊客可上山賞花。圖／台南市政府提供
梅嶺線串連玉井、楠西、梅嶺等景點，還能轉乘小黃公車到龜丹泡溫泉，目前梅花陸續綻放，遊客可上山賞花。圖／台南市政府提供

台南市旅遊資源多，「台灣好行」現有6條路線，2月起將再新增「東山咖啡線」、「梅嶺線」兩條路線，並強調下車地點即景點，且為了推廣整個2月都開放免費搭乘，讓遊客能飽覽山線風情，正式上線後8條路線也是南部各縣市最多。

南市觀旅局局長林國華說，東山咖啡線由新營客運每日往返，每日往返各7班次、共14班次，串聯關子嶺風景區及175東山咖啡公路等景點，包括勞工育樂中心、關子嶺、崁頂福安宮、李子園小舖、大鋤花間、龍湖山山莊等；梅嶺線則是假日行駛，與平日綠22公車區隔，往返各6班次、共12班次，沿線有34站點，經過鹿陶洋江家古厝、香蕉山、梅嶺景區等。

台南市副市長葉澤山說，兩條「台灣好行」路線車程經過設計，行車時間約在40分鐘左右，其中東山咖啡線主要行經175咖啡公路，沿途咖啡農莊不少，遊客可品嘗獲得國際認證的東山精品咖啡，而梅嶺梅花也已進入花期，2月搭車上山賞花正當令，還能大啖土雞餐，再結合小黃公車，轉乘前往楠西龜丹泡溫泉。

「台灣好行」東山咖啡線、梅嶺線在農曆春節前上路，分別在2月1日、2月3日啟動，且一整個2月都免費搭車，台南市觀旅局、交通局爭取交通部觀光署補助新增這2條新路線後，南市「台灣好行」就有8條路線，全台僅次於南投縣，另外6條現有路線包括88府城巡迴線、99安平台江線、山博行線、西濱快線、關子嶺線、菱波官田線，有山、有海有舊市區，協助推展低碳旅遊。

東山咖啡線日日發車，經過20站點，可到關子嶺及東山多處咖啡農莊。圖／台南市政府提供
東山咖啡線日日發車，經過20站點，可到關子嶺及東山多處咖啡農莊。圖／台南市政府提供
南市2月將新增「台灣好行」東山咖啡線、梅嶺線兩條路線，是南部縣市最多。記者莊曜聰／攝影
南市2月將新增「台灣好行」東山咖啡線、梅嶺線兩條路線，是南部縣市最多。記者莊曜聰／攝影
台南市「台灣好行」公車2月起將再新增「東山咖啡線」、「梅嶺線」兩條路線，讓遊客飽覽山線風情。記者莊曜聰／攝影
台南市「台灣好行」公車2月起將再新增「東山咖啡線」、「梅嶺線」兩條路線，讓遊客飽覽山線風情。記者莊曜聰／攝影
東山咖啡線日日發車，經過20站點，可到關子嶺及東山多處咖啡農莊。圖／台南市政府提供
東山咖啡線日日發車，經過20站點，可到關子嶺及東山多處咖啡農莊。圖／台南市政府提供
梅嶺線串連玉井、楠西、梅嶺等景點，還能轉乘小黃公車到龜丹泡溫泉，目前梅花陸續綻放，遊客可上山賞花。圖／台南市政府提供
梅嶺線串連玉井、楠西、梅嶺等景點，還能轉乘小黃公車到龜丹泡溫泉，目前梅花陸續綻放，遊客可上山賞花。圖／台南市政府提供

咖啡 台灣好行 台南 公車

延伸閱讀

台灣好行今年開闢斗六竹山線 串遊雲林、南投至日月潭景點

1杯6200人民幣！天價咖啡店 上海、廣州門市全關

賞梅了！台南梅嶺梅花提前盛開 交通局6日啟動假日接駁

台南跨年晚會破20萬人！後台美食滿滿府城味 卡莉怪妞掀高潮

相關新聞

「台灣好行」遊府城 2月新增東山咖啡線、梅嶺線免費搭

台南市旅遊資源多，「台灣好行」現有6條路線，2月起將再新增「東山咖啡線」、「梅嶺線」兩條路線，並強調下車地點即景點，且為...

不只有大陸市場 饒慶鈴兌現承諾把農產帶往新加坡

台東釋迦重登大陸市場後，縣府仍積極拓展其他海外市場，縣長饒慶鈴兌現去年承諾，率團前往新加坡，今與當地農產運銷相關代表進行...

Live House總監、音樂節創辦人齊聚 北流串接世界

台北流行音樂中心乘載「園區經營、產業扶持、人才培育」任務使命。近期舉辦，北流國際顧問會議廣邀海內外音樂推手演講交流，包含...

出席行政院會 黃偉哲：爭取台南重大建設、回報市民支持

今天是大選後第一個行政院會，台南市長黃偉哲在臉書貼文表示，今年是台南進入國際貿易舞台的400年紀念，他在會中對台南的重大...

嘉縣青創補助加碼到100萬 前2年貸款利息縣府幫你付

嘉縣府今天舉行第三屆青年創新創業獎勵補助起跑會，加碼最高補助100萬及新增補助設備購置與空間修繕費，協助青創年減輕負擔，...

令人不忍！南市跨黨派8位議員共同請命：禁用捕獸夾

8位台南市議員及動保團體、愛媽們，為毛小孩請命呼籲「禁用捕獸夾」，抗議捕獸夾形同殘忍的劊子手捕殺流浪動物，讓台灣淪為不文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。