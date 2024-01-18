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「台灣好行」遊府城 2月新增東山咖啡線、梅嶺線免費搭
台南市旅遊資源多，「台灣好行」現有6條路線，2月起將再新增「東山咖啡線」、「梅嶺線」兩條路線，並強調下車地點即景點，且為了推廣整個2月都開放免費搭乘，讓遊客能飽覽山線風情，正式上線後8條路線也是南部各縣市最多。
南市觀旅局局長林國華說，東山咖啡線由新營客運每日往返，每日往返各7班次、共14班次，串聯關子嶺風景區及175東山咖啡公路等景點，包括勞工育樂中心、關子嶺、崁頂福安宮、李子園小舖、大鋤花間、龍湖山山莊等；梅嶺線則是假日行駛，與平日綠22公車區隔，往返各6班次、共12班次，沿線有34站點，經過鹿陶洋江家古厝、香蕉山、梅嶺景區等。
台南市副市長葉澤山說，兩條「台灣好行」路線車程經過設計，行車時間約在40分鐘左右，其中東山咖啡線主要行經175咖啡公路，沿途咖啡農莊不少，遊客可品嘗獲得國際認證的東山精品咖啡，而梅嶺梅花也已進入花期，2月搭車上山賞花正當令，還能大啖土雞餐，再結合小黃公車，轉乘前往楠西龜丹泡溫泉。
「台灣好行」東山咖啡線、梅嶺線在農曆春節前上路，分別在2月1日、2月3日啟動，且一整個2月都免費搭車，台南市觀旅局、交通局爭取交通部觀光署補助新增這2條新路線後，南市「台灣好行」就有8條路線，全台僅次於南投縣，另外6條現有路線包括88府城巡迴線、99安平台江線、山博行線、西濱快線、關子嶺線、菱波官田線，有山、有海有舊市區，協助推展低碳旅遊。
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