Live House總監、音樂節創辦人齊聚 北流串接世界

台北流行音樂中心乘載「園區經營、產業扶持、人才培育」任務使命。近期舉辦，北流國際顧問會議廣邀海內外音樂推手演講交流，包含日本AKB 48海外集團總製作人、日本知名Live House品牌Zepp New Taipei總監、韓國釜山音樂節創辦人等齊聚，也盼將台灣流行音樂推廣到國際。

北流執行長梁序倫表示，這次國際顧問會議，媒合產官學不同面向籌組的陣容，包括日本、韓國、菲律賓、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼及台灣，共8個國家16位顧問參與。

他說，會議由北流董事長黃韻玲致詞開場，同時也說明籌組顧問團目的及介紹北流園區，金曲獎評審、知名樂評人袁永興，以及台灣中生代致力推動音樂品牌合作及東南亞連結的薑黃分享台灣流行音樂產業及音樂人在國際發展現況。

梁序倫介紹，在2022年開始，北流逐步參與國際活動，首度辦理台法國際創作營。 2023年也獲邀至日本、韓國等地推廣展覽，同時紐約知名國際音樂現場「Taiwanese Waves 台灣之夜」也能看到北流的身影。

同年，音樂活動也開始跨國合作，包含韓國「釜山搖滾音樂節 x Soffee Days北流好日子音樂節」，雙方互推樂團交換演出，北流推薦雷擎及其樂團，參加韓國釜山搖滾音樂節演出，而釜山搖滾音樂節則推薦ANDOR樂團來台參加北流Soffee Days好日子音樂節演出，並且辦理國際產業對談未來發展的國際論壇。

梁序倫強調，會議以交流方式進行，討論中也帶出合作藍圖，未來北流國際顧問團將做為平台，凝聚跨地域視野，串連彼此資源及合作計畫，期望能帶來更多創新提案。