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出席行政會議 黃偉哲：爭取台南重大建設、回報市民支持
今天是大選後第一個行政院會，台南市長黃偉哲在臉書貼文表示，今年是台南進入國際貿易舞台的400年紀念，他在會中對台南的重大建設，希望政院能持續大力協助。
黃偉哲說，他提出包括捷運藍線、國道一號北外環增設匝道、台86線跨越台19甲線系統銜接國道三號、西港大橋、道路規畫設計、10座全民運動場館、關廟射擊場、桌球館和自由車場、社會住宅等。
黃偉哲強調，這些都是打造更加便利友善的生活空間，相當重要的基礎建設。民進黨在國人的肯定下邁向第三任總統任期，台南也會持續推動各項市政，用行動與政績回報市民的支持與肯定。
民眾留言，希望捷運深綠線也能盡快進行！2024燈會要好好做捏！也有人建議麻豆往善化南科的烏橋大橋，比較重要應該優先；也有人肯定，台南這次大選得票超高，市長功不可沒。
總統大選，民進黨正副總統賴清德和蕭美琴在台南市得票率逾5成，全國第一，6席立委全壘打，市長黃偉哲輔選交出漂亮成績單，但黃偉哲說「戰功給別人」，自己是「做工的人」，會持續努力做好市政，包括「在路上」的社會住宅，今年底至明年初完成第一戶社宅。
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