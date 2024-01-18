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嘉縣青創補助加碼到100萬 前2年貸款利息縣府幫你付

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣府今舉行第三屆青年創新創業獎勵補助起跑會，縣長翁章梁表示，獲青創貸款者，縣府全額補貼前2年的利息，減輕青創資金壓力。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府今舉行第三屆青年創新創業獎勵補助起跑會，縣長翁章梁表示，獲青創貸款者，縣府全額補貼前2年的利息，減輕青創資金壓力。記者呂慧瑜／攝影

嘉縣府今天舉行第三屆青年創新創業獎勵補助起跑會，加碼最高補助100萬及新增補助設備購置與空間修繕費，協助青創年減輕負擔，吸引百名青年到場參加；縣長翁章梁表示，獲青創貸款者，全額補貼前2年的利息，減輕青年朋友創業資金壓力。

勞青處科長黃宣毓指出，兩屆成功培育食凡、庭口金工等20組優質在地品牌，總補助額542萬，往年一人補助最高是40萬，第三屆藉由「創業啟動」與「經營優化」加碼補助金最高到100萬，鼓勵青年運用專長結合地方特色，打造具市場價值的創新產品或服務。

縣長翁章梁表示，縣府致力協助青年創業，透過補助計畫，讓青年朋友開發新產品、優化包裝與行銷，實現開店夢想，第三屆除了加碼最高補助100萬及新增補助設備購置與空間修繕費，今年度起獲青創貸款者，縣府全額補貼前2年的利息，大幅減輕創業資金壓力。

勞青處長陳奕翰提醒，第三屆徵件資訊已上網公告，申請受理至2024年2月23日下午5點截止，18至45歲青年創業者把握機會，另青創貸款利息補貼，採每半年申請一次，獲補助者應於每年4月5日及10月5日前，檢具申請書、存摺封面影本及繳交貸款利息收據正本等資料，「主動」向專案辦公室申請前半年的利息補貼。

相關資訊請至嘉義縣政府勞工暨青年發展處官網－最新消息－公告資訊」查詢，或電洽專案辦公室「大南方創育發展協會」專線電話05－2780553伍小姐（青年創新創業獎勵補助）或05－2780677姚小姐（青創貸款利息補貼）諮詢。

嘉縣府今舉行第三屆青年創新創業獎勵補助起跑會，吸引百名青年到場參加。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府今舉行第三屆青年創新創業獎勵補助起跑會，吸引百名青年到場參加。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府今舉行第三屆青年創新創業獎勵補助起跑會，吸引18鄉鎮市百名青年到場參與了解補助申請。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府今舉行第三屆青年創新創業獎勵補助起跑會，吸引18鄉鎮市百名青年到場參與了解補助申請。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府今舉行第三屆青年創新創業獎勵補助起跑會，加碼最高補助100萬及全額補貼獲青創貸款者前2年的利息。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府今舉行第三屆青年創新創業獎勵補助起跑會，加碼最高補助100萬及全額補貼獲青創貸款者前2年的利息。記者呂慧瑜／攝影

青年 創業 利息

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