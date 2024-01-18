令人不忍！南市跨黨派8位議員共同請命：禁用捕獸夾

8位台南市議員及動保團體、愛媽們，為毛小孩請命呼籲「禁用捕獸夾」，抗議捕獸夾形同殘忍的劊子手捕殺流浪動物，讓台灣淪為不文明的落後國家，議員們要求設置流浪動物安置場，並與使用捕獸夾的地方人士進行友善溝通，宣導生命教育的觀念來保護流浪動物。

台南市動保處表示，2022年接獲檢舉22件並沒入捕獸鋏116支，2023年接獲檢舉14件並沒入捕獸鋏13支，近兩年來捕獸鋏使用情形已有緩減趨勢，但仍主動積極查辦。依據動物保護法任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，違者將處以新台幣1.5萬至7.5萬元罰緩，致動物重傷死亡，將處2年以下徒刑或拘役，併科20萬至200萬罰金。

包括曾之婕、李中岑、林冠維、周麗津、陳怡珍、吳禹寰、李偉智及朱正軒等跨黨派議員，共同為無辜的毛小孩們聲援，抗議禁製造、禁販賣，與放置致命的殺手「捕獸夾」，因為這些捕獸夾會讓毛小孩輕者斷手腳，重者敗血痛苦折磨死亡，希望官員與無良商人要將心比心，要尊重生命，不要讓臺灣淪為不文明的落後國家。

曾之婕表示，「捕獸夾」只有落後國家才會出現，有的是因為為了防止流浪動物破壞環境及農作物而放置，更有不肖商人製造及販賣，這種捕獸夾已經嚴重危及流浪動物的生命，政府必須拿出魄力禁止生產、販賣及使用，也希望能結合生命教育的宣導，和使用者友善溝通，民間動保團體也願意協助市府進行宣導，並建議市府能尋找適當的綠地興建浪浪的安置場。

吳禹寰指出，目前台南市僅有兩處流浪動物收容所早已爆滿，已經在仁德區交流道下方尋覓到適合的地點，並由里長和附近工廠、雞寮和地方居民溝通過，會勘規劃後近期將開始動工，希望能儘快完成，以解決流浪動物的問題。

台南市動保處表示，捕獸鋏已禁用多年，至今仍時有所聞，常見農田內有流浪犬貓意外遭捕獸鋏夾害，雖民眾多表示放置捕獸鋏主因是為了剷除損害農作物的害物，但因農地開放任何動物都有可能誤入，故而導致流浪犬貓甚至人類誤傷情形，呼籲民眾切勿隨意購買、持有及使用捕獸鋏等捕捉動物器具避免違法。

動保處指出，捕獸鋏具有強大殺傷力的獵具，其強力彈簧夾擊可能無差別性造成流浪動物重傷、斷肢甚至引發傷口感染致死，其危險性極強且動物難以逃脫，目前流浪犬貓及野生動物等遭夾傷案件層出不窮，動除持續對本市各類五金行、大賣場及雜貨店等商家全面稽查，也主動向各五金販賣業者宣導捕獸鋏禁賣禁用之法規，另配合市府各相關局處協助宣導禁用捕獸鋏之規範，讓市民朋友更了解切勿使用捕獸鋏來以身試法。