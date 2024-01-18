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嘉市府推舊木屋電線更新補助 每戶最高6萬元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
更換插座及電線前後示意圖。圖／嘉義市政府提供
更換插座及電線前後示意圖。圖／嘉義市政府提供

有「木都」之稱的嘉義市擁有超過6千棟木造建築，但歷史悠久的木造房屋也面臨老舊破損問題，衍生居住風險；為改善並鼓勵加速汰換老舊的電線管路，市府持續推動「木都3.0」電線更新補助，每戶最高可獲6萬元補助。即日起申請至3月15日為止，預計補助100戶。

嘉義市都市發展處處長許懷群表示，配合十大旗艦計畫-舊城創新生，推動「木都3.0」多元補助，除了「嘉有木屋」持續補助木造建築整建維護，老舊電線更新補助則可強固都市的防災基盤，有效減少火災的發生率。去年嘉義市府推出全國首創「老舊危險電線更新補助計畫」，幫助將近50戶木造房屋，汰換年久失修的電路系統及設備，有效降低居住風險，獲得民眾大力支持，今年將延續辦理並延長申請期間。

市府都市發展處表示，今年補助項目包括更新老舊電線、插座及開關設備、配電箱及配電設備、既有電表更新，也要求申請家戶至少加裝1顆住宅火災警報器。許多早期興建的木屋插座不足，老舊延長線四處牽連，經常發生跳電情況，連使用吹風機都要小心翼翼。因此，申請更新補助、重新安排迴路及插座、增加承載量，便能安心使用高功率電器。

想改善木屋老舊危險電線的市民，洽詢合格業者，向市府提出申請通過後即可施工，並於後續請領補助款。關問題，可以電洽市府都市發展處都市更新科05-2254321#133

更換電線前後示意圖。圖／嘉義市政府提供
更換電線前後示意圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市木造建築老舊危險電線更新補助開放申請。圖／嘉義市政府提供
嘉義市木造建築老舊危險電線更新補助開放申請。圖／嘉義市政府提供

嘉義 風險 建築

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