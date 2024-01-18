台南藍天日數91%創新高 環局長分享治空汙撇步
台南市2023年空氣品質不良指標日數比例(AQI>100)9.18%，較去年改善近6.3%，改善率為六都第一，藍天日數比率連續兩年突破9成，去年為91%突破歷史新高，其中PM2.5平均濃度18.2 μg/m3較2019年同期改善逾18%，臭氧8小時濃度改善近11.7%，改善率全國第一。
環保局長許仁澤表示，去年開始針對固定、逸散、移動汙染源精進相對應管制策略，固定源管制部分，輔導74間高臭氧生成潛勢工廠，透過增設防制設備、循環經濟回收溶劑使用等方式，削減VOCs達21公噸；逸散源管理部分則於營建工地中導入監測連動灑水設施與智能汙染辨識系統，有效降低揚塵；移動源管制部分，持續多年提供汰舊換購機車補助，6年來電動機車累積成長5.3萬輛，成長率六都第一。
許仁則說，環保局未來持續針對高臭氧生成潛勢行業別對象盤查，並與經發局合作，投入560萬元全面盤查特定工廠登記對象，導入專家深度輔導，有效改善減量；另積極投入AI系統的研發與應用，提升空汙管制效率及精簡人力。
環保局強調，台南市也積極扮演好鄰居的角色，將本市成熟且精確的空品預報資訊擴大範圍至雲嘉南空品區共享，供縣市應變參考及提前提醒民眾做好自我防護，減緩空汙並協助下風處縣市降低汙染負荷。
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