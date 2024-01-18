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台江黑琵季有好事 9款陶燒版畫拓印春聯與紅包袋

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台江國家公園管理處迎接春節，以保育鳥類黑面琵鷺設計9款陶燒版畫，讓民眾拓印斗方春聯與紅包袋。圖／台江國家公園提供
台江國家公園管理處迎接春節，以保育鳥類黑面琵鷺設計9款陶燒版畫，讓民眾拓印斗方春聯與紅包袋。圖／台江國家公園提供

內政部國家公園署台江國家公園管理處迎接春節，以保育鳥類黑面琵鷺設計9款陶燒版畫，藉此讓大家認識及體驗在台江度冬的黑面琵鷺與濕地生態，同時使台江黑琵意象與創意，融入傳統習俗節慶的喜樂與生活品味中，邀請大家於1月27與28日到七股黑面琵鷺賞鳥亭手作拓印斗方春聯與紅包袋。

台江國家公園園區有遼闊魚塭濕地，成為保育類黑面琵鷺來台灣度冬時主要的棲息覓食區域，多年來積極推動黑面琵鷺保育工作，族群數量逐年增加，度冬期間黑面琵鷺於七股黑面琵鷺生態保護區聚集，黑面琵鷺賞鳥亭成為觀賞黑琵與濕地生態最佳景點。

春節將來臨，台江處於1月27與28日在七股黑面琵鷺賞鳥亭邀請民眾手作拓印春聯與紅包袋，藉此呼籲與台江處共同保護黑面琵鷺，大家一起幸福過好年。

本活動無需報名，活動當日早上10點開始至下午4時止，有意者請自行前往「七股黑面琵鷺賞鳥亭｣參加活動，每人以拓印2個紅包袋或1個斗方春聯為原則。

台江國家公園管理處迎接春節，以保育鳥類黑面琵鷺設計9款陶燒版畫，讓民眾拓印斗方春聯與紅包袋。圖／台江國家公園提供
台江國家公園管理處迎接春節，以保育鳥類黑面琵鷺設計9款陶燒版畫，讓民眾拓印斗方春聯與紅包袋。圖／台江國家公園提供

黑面琵鷺 台江 賞鳥

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