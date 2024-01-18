台南守護河川有成 親師生彩繪河堤

台南市安南區海佃國小的小台江河流讀書會，10幾年來守護嘉南大圳、種樹築道，倡議並催生山海圳國家綠道，如今有招潮蟹回到了校門前的河灘地；學生再發起小公民社會實踐行動方案，完成1公里長嘉南大圳河堤生態彩繪，昨天揭幕，學生表示，學弟妹上下學時，能看見美麗生態。

小台江讀書會學生李沅澈、吳沛靜、吳語晨、林沁妍、薛允柔，倡議社會實踐方案「謝蟹你回來，彩繪河堤生態」獲得老師及家長的認同，第6河川分署也補助。

親師生利用周三放學後的時間，在山海圳國家綠道「珍古德涼亭」下的嘉南大圳堤岸彩繪，經過1個月的創作，終於在結業式前完成。

學生將校門前灘地調查發現到弧邊管招潮、印度刁曼蟹、台灣泥蟹、近親擬相手蟹及凶狠圓軸蟹，畫成美麗的水圳生態壁畫，也籲市民一起來山海圳國家綠道散步，守護河川。

李沅澈說，在彩繪時，發現堤岸會有太陽照射，所以就幫弧邊管招潮加上墨鏡，讓牠的眼睛不會受傷，變成又酷又帥的招潮蟹。林沁妍說，即使畢業了，希望讓更多人透過環境藝術知道山海圳綠道旁也有招潮蟹，台江環境保育工作也可以永續發展下去。

昨天揭幕典禮，副市長趙卿惠、水利署第6河川分署人員都到場鼓勵及肯定。趟卿惠說，台南社大建議將海佃國小校門前的公車站牌變裝成有台江生態特色的「招潮蟹公車站牌」，交通局會來努力。