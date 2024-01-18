快訊

懶人包／三星Galaxy S24發表會秀超強AI功能7亮點！也有鈦金屬、規格顏色一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南守護河川有成 親師生彩繪河堤

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市安南區海佃國小的小台江河流讀書會完成1公里嘉南大圳河堤的彩繪，昨天舉行揭幕儀式。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區海佃國小的小台江河流讀書會完成1公里嘉南大圳河堤的彩繪，昨天舉行揭幕儀式。記者鄭惠仁／攝影

台南市安南區海佃國小的小台江河流讀書會，10幾年來守護嘉南大圳、種樹築道，倡議並催生山海圳國家綠道，如今有招潮蟹回到了校門前的河灘地；學生再發起小公民社會實踐行動方案，完成1公里長嘉南大圳河堤生態彩繪，昨天揭幕，學生表示，學弟妹上下學時，能看見美麗生態。

小台江讀書會學生李沅澈、吳沛靜、吳語晨、林沁妍、薛允柔，倡議社會實踐方案「謝蟹你回來，彩繪河堤生態」獲得老師及家長的認同，第6河川分署也補助。

親師生利用周三放學後的時間，在山海圳國家綠道「珍古德涼亭」下的嘉南大圳堤岸彩繪，經過1個月的創作，終於在結業式前完成。

學生將校門前灘地調查發現到弧邊管招潮、印度刁曼蟹、台灣泥蟹、近親擬相手蟹及凶狠圓軸蟹，畫成美麗的水圳生態壁畫，也籲市民一起來山海圳國家綠道散步，守護河川。

李沅澈說，在彩繪時，發現堤岸會有太陽照射，所以就幫弧邊管招潮加上墨鏡，讓牠的眼睛不會受傷，變成又酷又帥的招潮蟹。林沁妍說，即使畢業了，希望讓更多人透過環境藝術知道山海圳綠道旁也有招潮蟹，台江環境保育工作也可以永續發展下去。

昨天揭幕典禮，副市長趙卿惠、水利署第6河川分署人員都到場鼓勵及肯定。趟卿惠說，台南社大建議將海佃國小校門前的公車站牌變裝成有台江生態特色的「招潮蟹公車站牌」，交通局會來努力。

招潮蟹 台江 彩繪

延伸閱讀

台南食農遊學地圖很夯 教局再加碼讓學生玩個夠

招潮蟹回來了！台南小台江守護河川有成 把生態畫入河堤

彰化奠安宮花燈彩繪千人大賽登場 賞花燈到元宵

選前黃金周走休閒風 彰化二選區立委選將一騎車一彩繪

相關新聞

雲林莿桐花海節 花期持續到春節

有全國10大花海之稱的雲林縣莿桐鄉花海，今年花海分成孩沙里、樹仔腳兩區，面積逾22公頃，近日孩沙里花海搶先盛開達7成，吸...

嘉義大掃除 出動熱水清洗機

嘉義縣各鄉鎮市昨天同步發起年終大掃除，環保局更出動由環境部補助購置的進口高壓熱水清洗機，清潔道路、牆壁、溝渠等公共區域。...

嘉市影視培育基地 金馬導演開班授課

嘉義市政府活化3公頃的舊嘉義菸葉廠，設影視人才培育基地，將首度開班招生，市府規畫由金馬導演領軍，小班教學制，提供學員免費...

鼓勵診所設春節門診 台南給補助

近期各地呼吸道疾病發生率不斷攀升，又有二度新冠肺炎確診情形，台南市政府為此首度祭出基層診所開設春節門診獎勵計畫，每診次補...

台南守護河川有成 親師生彩繪河堤

台南市安南區海佃國小的小台江河流讀書會，10幾年來守護嘉南大圳、種樹築道，倡議並催生山海圳國家綠道，如今有招潮蟹回到了校...

佐賀縣議會日台友好促進聯盟到訪 黃偉哲盼開啟多方交流

佐賀縣議會日台友好促進議員聯盟會長石井秀夫率佐賀縣議會訪團一行24名拜會台南市長黃偉哲，副市長趙卿惠、新聞及國際關係處長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。