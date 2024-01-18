鼓勵診所設春節門診 台南給補助

近期各地呼吸道疾病發生率不斷攀升，又有二度新冠肺炎確診情形，台南市政府為此首度祭出基層診所開設春節門診獎勵計畫，每診次補助1萬2千元，預計明天完成統計加入的診所。有議員建議，市府屆時要注重城鄉醫療資源分配；衛生局表示，會盡量讓春節各區都有開業診所。

衛生局表示，中央獎勵地方急救責任醫院在春節開設呼吸道傳染病門診，市府則是以西醫診所、衛生所或COVID-19口服抗病毒藥劑的合約藥局為主，在除夕夜診、初一、初二開設門診，診所每診次獎勵1萬2千元，合約藥局每營業時段獎勵3千元。

南市消防局統計，去年除夕至除四共5天期間，全市內科緊急救護送醫約達430人次，其中急重症約有24人次；消防局指出，新春期間消防分隊都會維持一定人力，確保救護量能。

奇美醫院表示，每年春節期間都會開設類流感特別門診，去年門診就醫量約8件、前年就醫量28件，經分析，因台南地區不少基層診所春節期間就有開業、提供便民服務，減少急診的壅塞程度，落實醫療分級。奇美醫療體系今年類流感門診開設時間為2月10日至2月12日，早上下午各一診次。

有市民說，以往過年一般診所並沒有看診，卻又不小心感冒只好跑到醫院急診，且掛號費也不便宜，若新春期間基層診所有開業看診，相對便民。

市議員陳怡珍呼籲，市府除祭出春節診所開診獎勵計畫外，要注重台南37區城鄉醫療資源的分配，並加強宣導相關防疫措施，例如搭大眾交通運輸工具盡量配戴口罩，勤洗手、保持社交距離等，用預防代替治療，才能避免醫療量能匱乏。

衛生局指出，目前基層診所在春節開業的意願還不錯，會盡量讓醫療資源，平均分配在全市37區。