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嘉市影視培育基地 金馬導演開班授課

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
舊嘉義菸葉廠活化轉型跨出第一步， 影視人才培育基地開班授課受理報名。圖／嘉市府提供
舊嘉義菸葉廠活化轉型跨出第一步， 影視人才培育基地開班授課受理報名。圖／嘉市府提供

嘉義市政府活化3公頃的舊嘉義菸葉廠，設影視人才培育基地，將首度開班招生，市府規畫由金馬導演領軍，小班教學制，提供學員免費租借攝影設備等，透過影視產業軟實力，行銷在地故事、為城市帶來影視產業觀光效益。文化局長盧怡君說，為舊嘉菸活化轉型跨出第一步。

3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠活化案先前被指延宕逾10年，盧怡君解釋，採分區整備、分區活化進行，第1期工程修復10號、11號倉庫及戶外空間綠地，3月完工開放，規畫展演、市集等用途，園區除做視音基地，3年後轉型區域設計中心。

文化局表示，影視人才培育計畫開班招生，由金馬導演領軍，匯聚全台業師小班教學，傳授實戰技能，根據學員程度分為入門班和進階班，提供學員免費攝影設備租借福利，提供專業職涯輔導諮詢，報名即日起至3月10日止，培訓日期3月至8月。

文化局指出，講師包括獲金鐘獎導演張緯誌、義大利都靈影展獲獎導演林龍吟、學生奧斯卡金獎導演洪詩婷、資深國際紀錄片製片人史祖德、金獎音效師周震、Glioo紀實影音平台行銷總監施俞如等。

舊嘉義菸葉廠2007年移撥市府，規畫為公園「公36」預定地，2019年登錄歷史建築，市府轉型影視音基地、區域設計中心，申請文化部、國發會補助，2021年完成禮堂整修轉型「影視音基地」，市府並全區先期規畫，將自籌超過3億，以3期、分區開發、委託經營，3個階段完成活化轉型。

嘉義 文化局

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