佐賀縣議會日台友好促進聯盟到訪 黃偉哲盼開啟多方交流

佐賀縣議會日台友好促進議員聯盟會長石井秀夫率佐賀縣議會訪團一行24名拜會台南市長黃偉哲，副市長趙卿惠、新聞及國際關係處長蘇恩恩也一同與會歡迎貴賓，雙方就台南市就農產推廣、少子化、城市行銷政策等議題交流，進一步深化雙方的了解與友誼。

黃偉哲表示，代表台南186萬市民歡迎佐賀縣議會日台友好促進議員聯盟的到訪，同時慰問年初發生在能登半島的大地震，並表示他捐出了一個月薪水用於賑災，期望災區居民早日恢復正常生活。他還提到，疫情期間台灣和日本互相捐贈口罩與疫苗，兩地間的互助關係如同好朋友一般，相信透過這次和佐賀互動，雙方關係將更加緊密。

今年是台南400年，不僅舉辦台灣燈會，7月更將舉辦「台日交流高峰會」等一系列活動，黃偉哲邀請佐賀縣的朋友一同參與，共同慶祝這個重要時刻。他也歡迎訪賓在台南的訪問期間，參訪日本時代的古蹟景點，品嘗台南的在地美食，並深入體驗台南的文化風情。

石井秀夫表示，這次來台南讓他感到非常高興，希望未來日本與台灣之間能有更多、更深入的交流，而佐賀縣擁有約80萬人口，地理位置優越，且同樣有豐富的農產品，可與台南多方交流。

石井說，佐賀縣議會日台友好促進議員聯盟由佐賀縣議員組成，致力於促進日本與台灣之間的雙邊交流。這次是該聯盟第7次訪問台灣，且今年定將再次來台南參與即將在台南舉辦的「台日交流高峰會」。