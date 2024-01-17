輪椅、枴杖也需要保養 南市辦10場輔具免費清潔、清毒

台南市政府社會局結合伊甸基金會「阿萬師輔具清潔工場」為身心障礙朋友及長輩清潔、消毒及保養輔具，能讓輔具使用者過個舒適又安全的好年，民眾帶著自己的輪椅、拐杖等參舉，指以前不知道該如何清洗，藉由這次服務讓自己的輔具煥然一新，用起來更加安全有保障。

市府表示，對長期使用輪椅、助行器等輔具的身心障礙朋友、長輩而言，若沒有定期消毒與清潔的習慣，輔具往往會成為病菌的溫床，導致身體不適，社會局規畫在農曆新年前後1個月內期間辦理10場服務，提供免費清潔、消毒及保養各式輪椅(含電動輪椅)、枴杖及助行器，另有9場次將分別於安平區、東區、新營區、西港區辦理，讓身心障礙者及長輩可安心使用生活輔具迎新年。

長期使用輪椅的身心障礙者阿雲表示，礙於行動不便平時未能好好清潔輪椅，僅能用濕布擦拭，能清潔到的地方也有限，長期接觸藏汙納垢的椅墊更曾導致皮膚搔癢及過敏，極為不適，也因留長髮，電動輪椅開過，掉髮卡在輪椅中，造成輪椅故障，只能請家人協助簡易清理。

因社會局舉辦這次活動，才知道原來有專門清潔保養輔具的團隊，經過師傅們高壓沖洗、蒸汽消毒及保養，輪椅變得煥然一新，觸感清爽舒適，阿雲開心表示：「這是最好的新年禮物」。