快訊

預測世局準確率82.3% 陸學者閻學通：中美差距或將擴大

新國會平均年齡不到53歲！ 他「連任10屆」成資深立委

寒流發威！連凍5天下探7度 這天鋒面通過全台有雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輪椅、枴杖也需要保養 南市辦10場輔具免費清潔、清毒

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南社會局結合伊甸基金會「阿萬師輔具清潔工場」為身心障礙朋友及長輩清潔、消毒及保養輔具，推廣輔具定期消毒保養的觀念。圖／社會局提供
台南社會局結合伊甸基金會「阿萬師輔具清潔工場」為身心障礙朋友及長輩清潔、消毒及保養輔具，推廣輔具定期消毒保養的觀念。圖／社會局提供

台南市政府社會局結合伊甸基金會「阿萬師輔具清潔工場」為身心障礙朋友及長輩清潔、消毒及保養輔具，能讓輔具使用者過個舒適又安全的好年，民眾帶著自己的輪椅、拐杖等參舉，指以前不知道該如何清洗，藉由這次服務讓自己的輔具煥然一新，用起來更加安全有保障。

市府表示，對長期使用輪椅、助行器等輔具的身心障礙朋友、長輩而言，若沒有定期消毒與清潔的習慣，輔具往往會成為病菌的溫床，導致身體不適，社會局規畫在農曆新年前後1個月內期間辦理10場服務，提供免費清潔、消毒及保養各式輪椅(含電動輪椅)、枴杖及助行器，另有9場次將分別於安平區、東區、新營區、西港區辦理，讓身心障礙者及長輩可安心使用生活輔具迎新年。

長期使用輪椅的身心障礙者阿雲表示，礙於行動不便平時未能好好清潔輪椅，僅能用濕布擦拭，能清潔到的地方也有限，長期接觸藏汙納垢的椅墊更曾導致皮膚搔癢及過敏，極為不適，也因留長髮，電動輪椅開過，掉髮卡在輪椅中，造成輪椅故障，只能請家人協助簡易清理。

因社會局舉辦這次活動，才知道原來有專門清潔保養輔具的團隊，經過師傅們高壓沖洗、蒸汽消毒及保養，輪椅變得煥然一新，觸感清爽舒適，阿雲開心表示：「這是最好的新年禮物」。

社會局長盧禹璁表示，伊甸基金會阿萬師輔具清潔工場自2017年開始於新市區正式啟動服務，並提供到宅回收輔具、清潔、保養、維修等服務。輔具需要清潔保養及定期檢視安全性，例如拐杖防滑墊片常因日久磨損，導致失去防滑能力；輪椅螺絲若生鏽也需清鏽或更換，期望透過身障輔具清潔的協助，有效提升身心障礙者的生活品質及健康照顧。

台南社會局結合伊甸基金會「阿萬師輔具清潔工場」為身心障礙朋友及長輩清潔、消毒及保養輔具，推廣輔具定期消毒保養的觀念。圖／社會局提供
台南社會局結合伊甸基金會「阿萬師輔具清潔工場」為身心障礙朋友及長輩清潔、消毒及保養輔具，推廣輔具定期消毒保養的觀念。圖／社會局提供
台南社會局結合伊甸基金會「阿萬師輔具清潔工場」為身心障礙朋友及長輩清潔、消毒及保養輔具，推廣輔具定期消毒保養的觀念。圖／社會局提供
台南社會局結合伊甸基金會「阿萬師輔具清潔工場」為身心障礙朋友及長輩清潔、消毒及保養輔具，推廣輔具定期消毒保養的觀念。圖／社會局提供
台南社會局結合伊甸基金會「阿萬師輔具清潔工場」為身心障礙朋友及長輩清潔、消毒及保養輔具，推廣輔具定期消毒保養的觀念。圖／社會局提供
台南社會局結合伊甸基金會「阿萬師輔具清潔工場」為身心障礙朋友及長輩清潔、消毒及保養輔具，推廣輔具定期消毒保養的觀念。圖／社會局提供

輪椅 長輩

延伸閱讀

佐賀縣議會拜會南市議長邱莉莉 相約7月台日交流高峰會

創校逾1甲子名校大變革 南市興國高中將增設國小部

疫情升溫春節就醫量恐增 南市衛生局鼓勵基層診所開業

南市今啟動春安聯檢 統一新市物流園區明年啟用

相關新聞

佐賀縣議會日台友好促進聯盟到訪 黃偉哲盼開啟多方交流

佐賀縣議會日台友好促進議員聯盟會長石井秀夫率佐賀縣議會訪團一行24名拜會台南市長黃偉哲，副市長趙卿惠、新聞及國際關係處長...

輪椅、枴杖也需要保養 南市辦10場輔具免費清潔、清毒

台南市政府社會局結合伊甸基金會「阿萬師輔具清潔工場」為身心障礙朋友及長輩清潔、消毒及保養輔具，能讓輔具使用者過個舒適又安...

連10年供餐弱勢學童 台南寒假愛心午餐18校學童受惠

有感於許多弱勢家庭學童在寒假期間，無法繼續享用學校營養午餐，台南市議員林美燕號召慈善團體合辦「寒暑假南區安平區弱勢學童免...

佐賀縣議會拜會南市議長邱莉莉 相約7月台日交流高峰會

日本佐賀縣議會日台友好促進議員連盟會長石井秀夫帶領參訪團，今天下午拜會台南市議會，議長邱莉莉邀請佐賀縣議會議員參加今年7...

疫情升溫春節就醫量恐增 南市衛生局鼓勵基層診所開業

近期全球呼吸道疾病發生率不斷攀升，又逢農曆新春假期即將來臨，人口流動恐增加病毒傳播風險，為確保春節期間台南市醫療量能，避...

愛心年菜整合 雲林1600家戶寒冬不孤單

雲林縣政府運用公益彩券盈餘分配款補助成立「愛心年菜整合平台」，整合年菜捐贈資源與媒合受贈家庭，今年將捐贈物資製成春節緊急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。